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健康你我他／AI記錄生活數據 鞭策健康作息

聯合報／ 文／向大方（中市潭子）

運動手表記錄著每天走路步數與活動時間。 圖／向大方提供
運動手表記錄著每天走路步數與活動時間。 圖／向大方提供

近年AI逐漸融入人類的日常生活，食衣住行育樂無所不包，科技儼然成了隨身健康的守護者。生日時老公送我一支運動手表，戴在手腕上透過數據記錄與追蹤，讓原本抽象的健康管理變得清晰可見。

每天早上起床，第一件事就是查看手表顯示的睡眠分析，看到深層睡眠時間達到理想標準，以及能量評分為「優秀」，心中便油然升起一股踏實感。

白天出門手表則化身為無形的體能教練，忠實記錄著每次走路步數與活動時間。只要達到當天設定的目標，螢幕跳出達標的鼓勵畫面，那份成就感總能帶給我滿滿的正能量。對我而言，這種「手表一戴，健康就來」的體驗，不只是數據的累積，更是對自己生活品質的一種承諾。

但科技再怎麼聰明好用，終究只是輔助工具，手表上的數據固然令人喜悅，但真正促進健康的關鍵，依然在於我們如何回應這些資訊，如果只是把健康寄託於裝置，卻缺乏行動力，它就只是一支功能設計良好的手表，產生不了實質的效益。

左手腕上的手表之於我，除了即時提供客觀數據，也時刻自我鞭策。科技給予我們指引與警示，但走向健康的第一步，仍需靠自己的雙腳去實踐，靠正常的作息來印證。善用智慧科技，是現代人最省時省事的投資，聰明用、認真執行，才能真正解鎖健康人生的密碼。

AI 健康 生活 元氣 睡眠

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