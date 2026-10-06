中信反毒基金會 攜手專家談毒品處遇

中國信託反毒教育基金會昨天攜手法務部、衛福部、台灣毒品處遇政策研究學會、美國毒品法庭專業人士協會（All Rise）及美國司法部緝毒署教育基金會（DEAEF），舉辦「二○二六年台灣司法毒品處遇論壇─建構跨領域復元網絡」，以九個分組討論場次進行，近五百名專家學者及一線實務工作者參與。

行政院政務委員林明昕表示，感謝中信反毒教育基金會董事長辜仲諒長期關注毒品政策，透過歷年國際研討會，從美國、德國、日本的經驗，到今年邀請泰國司法部毒品管制局（ONCB）來分享大麻管制的經驗，協助台灣滾動調整毒品政策。

新興毒品與毒駕持續影響台灣社會。根據內政部警政署統計，毒駕移送法辦人數從二○二三年的三一五件，增加至二○二五年的八六五九件，今年上半年更高達九七一○件。

中信反毒教育基金會董事長辜仲諒說，大麻、電子煙及依托咪酯正衝擊青少年與公共安全，「一個藥癮者的沉淪，往往代表一個破碎的家庭，甚至撕裂社會的安全感」，只要問題還在，就有努力空間。

今年論壇規畫九場實務工作坊，聚焦毒品多元處遇、驗尿監督、分流評估工具，以及毒駕、依托咪酯治療、緩起訴與完療率、女性藥癮者處遇等議題，並邀All Rise專家分享實務經驗；另討論社區、監所及居住型等多元處遇模式，盤點藥癮者復元網絡與因應對策。