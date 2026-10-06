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獎勵假日開診？ 衛福部今開會

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

中秋教師節四天連假，基層診所幾乎不開診，醫院急診再現壅塞，台大醫院甚至出現急診單日四三○人就醫紀錄。為此，衛福部今天開會研議，希望透過獎勵措施，提高診所假日開診意願，希望未來任何連假期間，患者均能順利就醫。

年底之前，仍有多個連假，衛福部研議，只要連假超過三天，將比照今年春節開診分流措施，並獎勵基層診所於假日開診。

衛福部醫事司今天舉行會議，邀集各層級醫院代表，研議連假期間醫療院所開診的獎勵措施。

衛福部長石崇良說，將以健保署開診率做為重要參考依據，再進一步決定開診獎勵措施。

另透過區域聯防網絡，進行調控，其中包括院內調控，例如，連假後常規住院或手術，可預作安排，以及急診候床人數眾多時，應優先消化或安排轉診。

石崇良說，將會持續監控急診相關指標，希望連假期間民眾就醫沒有問題，醫療順暢進行，「這個是最重要的目標」。至於，開診獎勵措施是否能於雙十連假上路，則視會議結論而定。

基層醫療協會監事長林應然表示，重賞之下必有勇夫，衛福部若於連假期間比照今年春節措施，提高基層診所給付，一定會有不少醫師願意開診，增加民眾就醫管道，降低醫院急診壅塞。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，衛福部於今年春節給予基層診所及醫院急診醫護人員補助機制，且當時為呼吸道疾病高峰期，經提高給付後，適當分流急診就醫患者，雖然到急診就醫的呼吸道疾病患者，並非急診壅塞的主因，但疏散輕症患者能讓醫護人員專心照顧急重症患者。

「連假期間為醫療人員的嫌惡時段，大家都不想上班。」洪子仁說，若補貼僅給予基層診所，醫院急診醫護人員勢必出現相對剝奪感。衛福部獎勵措施不能只限於基層診所，應全面、廣泛複製春節模式，讓更多醫護人員願在連假期間上班，減少醫院急診壅塞。

衛福部 石崇良 連假

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