4天37萬人 健康幣熱衝高疫苗接種率

健康幣新制十月一日上路，首日超過十萬人響應，截至四日共卅七點五萬人自「健保快易通」App登入健康存摺／健康幣專區，反應熱烈，衛福部長石崇良表示，不少民眾為了累積健康幣，而參與「左心右流」等接種，與去年同期相較，兩大公費疫苗接種率提高一至兩成。

石崇良表示，近日國健署「Health GO」App下載次數躍居免費App榜首，自本月一日上午十時至四日廿四時，同意參加健康幣活動人數已達卅七萬五九六一人，完成生活型態評估量表人數則為卅四萬四三六人。

依規定，只要完成施打疫苗、公費癌症篩檢、成人預防保健服務等，均可獲得健康幣，首次利用「健保快易通｜健康存摺」App登入健康幣專區，就可獲得二○○幣，如果完成生活型態評估量表，可再獲得一○○幣。累積健康幣後，十二月起可兌換健康商品，一枚可兌換一元。

欲兌換健康商品，石崇良表示，需先綁定國健署「Health GO」App，完成身分綁定及註冊，目前已有十七萬五○七九人完成登入。累積健康幣後，可在超商及量販店、社區藥局、醫療機構、運動場域及壽險業者等五大公私協力場域兌換。

今年接種流感、新冠疫苗及健康幣等措施均於十月上路，這幾天流感、新冠等兩大疫苗打氣踴躍，許多人都是為了健康幣而來。疾管署副署長林明誠說，本季「左流右新」疫苗接種措施的反應熱烈，許多人都是為了健康幣而來。截至十月四日晚上十二時，流感疫苗累積接種八十二點九萬、新冠疫苗為卅點三萬，兩者接種情況比去年同期增加一至二成，其中又以新冠疫苗成長幅度最為明顯。

另有部分民眾抱怨，今年一至九月所進行健檢，無法納入計算，「早知道先不要檢查」。對此，石崇良表示，任何計劃都有起算點，若往前追溯，可能會衍生更多認定問題，將請國健署進一步評估可行性。