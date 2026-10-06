聽新聞
0:00 / 0:00

4天37萬人 健康幣熱衝高疫苗接種率

聯合報／ 記者沈能元沈沛育廖靜清／台北報導

健康幣新制十月一日上路，首日超過十萬人響應，截至四日共卅七點五萬人自「健保快易通」App登入健康存摺／健康幣專區，反應熱烈，衛福部長石崇良表示，不少民眾為了累積健康幣，而參與「左心右流」等接種，與去年同期相較，兩大公費疫苗接種率提高一至兩成。

石崇良表示，近日國健署「Health GO」App下載次數躍居免費App榜首，自本月一日上午十時至四日廿四時，同意參加健康幣活動人數已達卅七萬五九六一人，完成生活型態評估量表人數則為卅四萬四三六人。

依規定，只要完成施打疫苗、公費癌症篩檢、成人預防保健服務等，均可獲得健康幣，首次利用「健保快易通｜健康存摺」App登入健康幣專區，就可獲得二○○幣，如果完成生活型態評估量表，可再獲得一○○幣。累積健康幣後，十二月起可兌換健康商品，一枚可兌換一元。

欲兌換健康商品，石崇良表示，需先綁定國健署「Health GO」App，完成身分綁定及註冊，目前已有十七萬五○七九人完成登入。累積健康幣後，可在超商及量販店、社區藥局、醫療機構、運動場域及壽險業者等五大公私協力場域兌換。

今年接種流感、新冠疫苗及健康幣等措施均於十月上路，這幾天流感、新冠等兩大疫苗打氣踴躍，許多人都是為了健康幣而來。疾管署副署長林明誠說，本季「左流右新」疫苗接種措施的反應熱烈，許多人都是為了健康幣而來。截至十月四日晚上十二時，流感疫苗累積接種八十二點九萬、新冠疫苗為卅點三萬，兩者接種情況比去年同期增加一至二成，其中又以新冠疫苗成長幅度最為明顯。

另有部分民眾抱怨，今年一至九月所進行健檢，無法納入計算，「早知道先不要檢查」。對此，石崇良表示，任何計劃都有起算點，若往前追溯，可能會衍生更多認定問題，將請國健署進一步評估可行性。

健康幣 健康 石崇良

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

健康幣上路增打疫苗誘因 4天吸37.6萬人加入 新冠疫苗周末接種增加5成

「左流右新」4天流感打82.9萬劑、新冠30.3萬劑 疾管署：健康幣打氣旺

健康幣累積 成人健檢和癌篩無法溯及既往 石崇良：將請國健署評估

呼吸道感染恐加速慢性肺病 醫籲COPD、氣喘患者五大疫苗補齊防線

相關新聞

中信反毒基金會 攜手專家談毒品處遇

中國信託反毒教育基金會昨天攜手法務部、衛福部、台灣毒品處遇政策研究學會、美國毒品法庭專業人士協會（All Rise）及美國司法部緝毒署教育基金會（DEAEF），舉辦「二○二六年台灣司法毒品處遇論壇─建構跨領域復元網絡」，以九個分組討論場次進行，近五百名專家學者及一線實務工作者參與。

國慶鼓勵分流 再加開深夜收班車

國慶、光復連假疏運緊接而來，高鐵公司昨宣布，自十月八日起，除每周五下班超尖峰時段及連假前一天，實施「每小時兩班、四小時八班」密集班次的新措施，另鼓勵旅客利用離峰時段分流搭乘，國慶連假疏運十月八日加開深夜延後收班車，國慶日加開一班北上列車。

戰超尖峰 高鐵增8班南下台中全車自由座

中秋教師節連假高鐵疏運亂象引發民怨，高鐵昨宣布，十月八日起，每周五下班超尖峰時段及連假前一天，實施四小時八班密集班次等新措施，增開南港、台北至台中車次，全車自由座，運用「特別調度」，僅需十二分鐘即可再度發車，減少自由座旅客等候時間，新措施將運行至明年七月新車上路前。

4天37萬人 健康幣熱衝高疫苗接種率

健康幣新制十月一日上路，首日超過十萬人響應，截至四日共卅七點五萬人自「健保快易通」App登入健康存摺／健康幣專區，反應熱烈，衛福部長石崇良表示，不少民眾為了累積健康幣，而參與「左心右流」等接種，與去年同期相較，兩大公費疫苗接種率提高一至兩成。

獎勵假日開診？ 衛福部今開會

中秋教師節四天連假，基層診所幾乎不開診，醫院急診再現壅塞，台大醫院甚至出現急診單日四三○人就醫紀錄。為此，衛福部今天開會研議，希望透過獎勵措施，提高診所假日開診意願，希望未來任何連假期間，患者均能順利就醫。

有行旅／隱世新竹峨眉 在湖景與茶園間品茗

優遊新竹峨眉，在湖景與茶園間品茗美人茶、手作苦茶油，走訪「大自然文化世界」園區，解鎖園區深藏的人文風景；在四十年造林、六十八公頃的大地農場，感受落羽松轉色的山林景致，體驗手作苦茶油棒及森林農場帶來的自然療癒；拜訪廢墟中重生的十二寮天使教堂；品茗冠軍東方美人茶；旅宿精選清水模建築的拾月山房，感受隱世峨眉的祕境魅力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。