國慶鼓勵分流 再加開深夜收班車

國慶、光復連假疏運緊接而來，高鐵公司昨宣布，自十月八日起，除每周五下班超尖峰時段及連假前一天，實施「每小時兩班、四小時八班」密集班次的新措施，另鼓勵旅客利用離峰時段分流搭乘，國慶連假疏運十月八日加開深夜延後收班車，國慶日加開一班北上列車。

高鐵指出，本次國慶連假首日為周五，疏運前一天十月八日為假期最後工作日，與中秋教師節連假疏運情況相同，疏運前一天遇下班通勤及連假疏運雙人潮，估再度迎來下班通勤與返鄉二股人潮湧現狀況。

為此，十月八日當天十七時至廿一時之間，實施密集班次新措施，透過加開班次，讓每小時都有兩班南下至台中、停靠沿途各站的列車。

自由座列車配置為九節或十一節，從南港或台北發車，以確保「每小時兩班、四小時八班」運能供給，疏運期間總計提供廿三班列車，加強疏運旅客。

此外，為鼓勵旅客利用離峰時段分流搭乘，台灣高鐵也將在十月八日加開深夜延後收班車次，及十月十日加開北上列車各一班，達成均化旅客、分流搭乘等疏運目標。

高鐵強調，新車上線前現有運能運用幾乎已達極致，在此非常時期，呼籲旅客避開連假前一天傍晚通勤及收假日的超尖峰時段，可多利用深夜延後收班車次，讓旅途更加順暢。