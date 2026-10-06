戰超尖峰 高鐵增8班南下台中全車自由座

中秋教師節連假高鐵疏運亂象引發民怨，高鐵昨宣布，十月八日起，每周五下班超尖峰時段及連假前一天，實施四小時八班密集班次等新措施，增開南港、台北至台中車次，全車自由座，運用「特別調度」，僅需十二分鐘即可再度發車，減少自由座旅客等候時間，新措施將運行至明年七月新車上路前。

今年中秋、教師節連假前夕，高鐵南下運量衝上高峰，自由座引發各種亂象，引爆全民怒火。交通部長陳世凱上周受訪指出，此次疏運南下壅塞情況是因下班通勤碰上連假疏運的雙重人潮所致，呼籲高鐵應思考自由座能容納多少量能，並做好人流管控。

台灣高鐵昨宣布，自十月八日起，每周五下班超尖峰時段，將以每小時兩班、四小時八班等密集班次，增加行駛至台中的南下列車，從南港、台北發車，採全車自由座方式（商務車廂除外）提供服務，盼用更充裕的自由座運能，精準分流前往桃園、新竹、台中等站的通勤、返鄉旅客，有效紓解排隊人潮。

此項措施運用「特別調度」，高鐵表示，列車原本是進入基地折返，改在月台快速折返後，僅需十二分鐘即可再度發車，投入北上營運，可搶下約一小時寶貴時間。

高鐵分析，九月廿四日連假前一天人潮衝上高峰，高達卅四點八萬人次，其中南下乘客達廿餘萬，四成集中下班時間搭乘，百分之七十為自由座乘客，也就是說，當日下班時間逾五點六萬人排隊搭自由座。

高鐵指出，平時自由座約開三或四節車廂，新措施上路後等於多了三倍的自由座乘客載運量，可有效疏運大量通勤下班及休假疏運人潮；運能擴大、載運量大，縮短民眾排隊上車時間，相對省時。

高鐵指出，每周五下班時段（十七時至廿一時），通勤與返鄉二種旅客同時湧現，本為高鐵旅運尖峰，若再遇重要連續假期，自由座人數瞬間暴增。自由座最擁擠路段為台中以北，爆量自由座排隊人潮造成車站擁擠，進而影響對號座旅客上下車動線，導致疏運品質下降。

高鐵表示，盼在明年七月新車上線前，透過特別調度，突破現行卅四組列車運用限制，擴大超尖峰時段運能，此次實施非常態行控措施，讓原需八組列車才能達成的班次密集度，減少到最少只要五組列車即能達成，將既有運能運用發揮到極限。