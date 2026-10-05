明後天降雨趨緩「低溫下探20度」 這時間氣溫回暖水氣增

明、後2天降雨情況略為趨緩，中央氣象署預報員劉沛滕表示，周三、周四僅迎風面有零星降雨，各地恢復到多雲到晴的穩定天氣，周四前早晚低溫約22度，局部低溫20度，周五至周日國慶連假期間水氣略增，但氣溫也將稍微回升；颱風部分，目前3颱共存，但均對台灣沒有影響。

劉沛滕說，受到東北季風增強影響，今天水氣偏多，北部、東半部有較大雨勢，晚間大台北、宜花降雨持續。

明天（6日）降雨情況趨緩，周三、周四（7、8日）僅迎風面有零星降雨，各地恢復到多雲到晴，相對穩定的天氣；周五至周日（9至11日）國慶、光復連假期間，水氣略微增加，迎風面的基隆北海岸、宜花有局部降雨。

溫度部分，劉沛滕指出，今天降雨較多，北台灣明顯降溫，低溫約23度，明天再略下降，低溫約22度，局部地區甚至會出現20度低溫。

周三、周四水氣較少，早晚低溫約22度，清晨局部空曠地區也有機會出現20度低溫；周五至周日連假期間，氣溫就會略為回升。

颱風部分，劉沛滕表示，彩雲颱風目前距離台灣2500公里，未來逐漸往北轉東北，目前已過了強度巔峰，後續將逐漸減弱，預計2至3天內就會變成溫帶氣旋。

諾洛目前為中度颱風，強度預計維持3天，未來持續往西移動，並逐漸減弱；輕度颱風小熊目前強度偏弱，未來往北再往西偏，逐漸接近關島附近的海面，有機會增強為中度颱風，但3個颱風對台灣都沒有影響。