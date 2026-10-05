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8日前漸趨穩定但偏涼 國慶連假水氣增、西北太平洋3颱共存現況曝

中央社／ 台北5日電
氣象署今天表示，8日前水氣逐日漸減，天氣漸趨穩定，但偏涼，8日清晨竹苗局部低溫可能不到攝氏20度；國慶連假水氣稍增，北海岸、宜花地區及大台北山區易有局部短暫陣雨。聯合報系資料照
氣象署今天表示，8日前水氣逐日漸減，天氣漸趨穩定，但偏涼，8日清晨竹苗局部低溫可能不到攝氏20度；國慶連假水氣稍增，北海岸、宜花地區及大台北山區易有局部短暫陣雨。聯合報系資料照

氣象署今天表示，8日前水氣逐日漸減，天氣漸趨穩定，但偏涼，8日清晨竹苗局部低溫可能不到攝氏20度；國慶連假水氣稍增，北海岸、宜花地區及大台北山區易有局部短暫陣雨。

交通部中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，今天東北季風南下影響，水氣偏多，預計今晚宜花仍會有一波較顯著的降雨，接著水氣才會逐漸減少。

劉沛滕表示，明天、7日持續受東北季風影響，水氣逐日減少，雨區逐漸縮小，桃園以北、宜花地區轉為零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨；8日東北季風減弱，是未來一週天氣相對穩定的時間。

劉沛滕指出，國慶連假起水氣略增，仍是偏東北風，預估9日至12日北海岸、宜花地區及大台北山區易有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，劉沛滕表示，東北季風影響期間，明天各地低溫約22至25度，白天因為雲量偏多，北台灣高溫約26至29度；7日、8日氣溫緩升，北部高溫有機會達30度，但夜晚清晨偏涼，平地低溫普遍約22度；其中，8日清晨竹苗近山區因輻射冷卻影響，可能會有不到20度的低溫。中南部地區未來一週氣溫變化不大，高溫約34度，低溫約23至25度。

劉沛滕提醒，今天東北季風偏強，沿海地區留意風浪，明天浪高仍可達2至3公尺；預估7日至9日基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島及馬祖有長浪發生。

根據氣象署網站，目前西北太平洋有3颱共存，包含第26號颱風彩雲、第27號颱風諾洛及第28號颱風小熊。

劉沛滕說，彩雲目前仍是強烈颱風，已達強度巔峰，接下來會逐漸減弱，預估2天後將轉向東北方移動並變性為溫帶氣旋；諾洛今天跨越國際換日線進入西北太平洋，本身強度就是中颱，但後續預測會持續減弱、北轉；小熊的結構目前仍在整合中，後續有機會達中颱，並依循彩雲的路線向北移動。

劉沛滕表示，目前觀察3颱不會互相影響，且對台灣、日本皆無影響。

國慶 連假 東北季風 氣象署 低溫 高溫

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