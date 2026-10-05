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幸運兒花10元中千萬、買LOEWE精品也中 17張發票消費地點曝光

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部賦稅署5日公布統一發票中獎清冊，17個特別獎1,000萬元幸運兒中。聯合報系資料照
財政部賦稅署5日公布統一發票中獎清冊，17個特別獎1,000萬元幸運兒中。聯合報系資料照

財政部賦稅署5日公布統一發票中獎清冊，17個特別獎1,000萬元幸運兒中，其中有民眾在台南鹽水區武廟全家超商買10元飲品幸運中獎，也有民眾在微風南山LOEWE專櫃購買2萬4,000元的精品，也抱得大獎。

賦稅署表示，115年7-8月期統一發票中獎號碼已於115年9月25日下午開出，特別獎1,000萬元中獎號碼為89996565，特獎200萬元中獎號碼為91098182，可兌領特別獎及特獎之中獎發票分別為17張及11張。

特別獎的中獎清冊中，多數還是超商消費者，包括有民眾在台北市信義區忠孝東路五段7-ELEVEN購買飲品等139元、有民眾在新北市新店區永安街全家便利商店購買123元食品、有民眾在中正區漢口街7-ELEVEN列印27元、有民眾在桃園市中壢區大同路7-ELEVEN購買29元食品、有民眾在台中市梧棲區中華路7-ELEVEN購買菸品等100元等。

在這17個特別獎幸運兒中，發票金額最低的是民眾使用Uber的10元處理費發票就幸運中獎，金額最高的，則是微風南山的LOEWE專櫃開出的2萬4,000元的精品發票。

另外，7-8月期雲端發票專屬獎百萬元獎中獎清冊中，多為Google Play、App Store的訂閱費，或是Uber Eats的外送處理費，但這次也發現，有一個透過蝦皮購物開出的發票，因為買受人似涉有未辦登記擅自營業情事，依規定不給獎。

財政部賦稅署指出，中獎民眾若已在115年9月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台將載具歸戶至手機條碼，並設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，115年7-8月期雲端發票中獎之獎金不論獎額，將於115年10月6日起自動匯入該指定帳戶。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

財政部賦稅署5日公布統一發票中獎清冊。圖／取自財政部
財政部賦稅署5日公布統一發票中獎清冊。圖／取自財政部
財政部賦稅署5日公布統一發票中獎清冊。圖／取自財政部
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