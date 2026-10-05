範圍擴大！13縣市大雨特報 北市擎天崗累積雨量逾100毫米

家裡那條用了不知道多久的牙膏、抽屜裡放了好幾年的電池，甚至疫情期間囤下來、至今還沒用完的乾洗手，你有想過它們其實也可能「過期」嗎？很多人以為只有食物和藥品需要注意保存期限，但英國消費者組織Which?整理發現，從防蚊液、睫毛膏到汽車機油、漂白水，許多日常用品都有使用壽命，放太久不一定會立刻變質，卻可能逐漸失去原本效果，甚至帶來安全風險。

2026-10-05 14:41