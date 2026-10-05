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範圍擴大！13縣市大雨特報 北市擎天崗累積雨量逾100毫米
氣象署今天下午更新大雨特報，東北季風影響及午後對流旺盛，大雨範圍擴大為北北基等13縣市。截至下午4時許，累積雨量以台北市擎天崗達117.5毫米最多。
中央氣象署下午更新大雨特報，東北季風影響，易有短延時強降雨，基隆北海岸、大台北、宜蘭地區防局部大雨；午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，彰化以南、南投及台東地區亦有局部大雨發生。
大雨地區為基隆市、台北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、台東縣。注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。
根據氣象署統計，今天截至下午4時許，累積雨量以台北市士林區擎天崗達117.5毫米最多，其次為基隆市七堵區102毫米；累積雨量前10名皆位於北北基各地。
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