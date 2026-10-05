毒駕衝擊！辜仲諒攜手產官學與國際專家 探討毒品處遇

中國信託反毒教育基金會自去（2025）年起將原有的毒品處遇研討會，轉型為大型論壇形式；今天再度攜手產官學界，辦理「2026年台灣司法毒品處遇論壇─建構跨領域復元網絡」，今年的論壇依舊規劃九個場次的實務工作坊，主題緊扣當前毒防政策脈絡。

中信反毒教育基金會今天攜手法務部、衛福部、台灣毒品處遇政策研究學會、美國毒品法庭專業人士協會（All Rise）及美國司法部緝毒署教育基金會（DEAEF）共同舉辦「2026年台灣司法毒品處遇論壇─建構跨領域復元網絡」​，延續去年大型論壇形式，以九個分組討論場次進行，現場出席包括行政院政務委員林明昕、法務部部長鄭銘謙、台灣高等檢察署檢察長張斗輝、衛福部次長莊人祥以及中信反毒教育基金會董事長辜仲諒等人，以及近500位專家學者及一線實務工作者報名參與。

林明昕致詞時表示，感謝中信反毒教育基金會辜仲諒董事長，願意長期持續關注毒品政策與議題，透過歷年的國際研討會，從美國、德國、日本的經驗，到今年邀請泰國司法部毒品管制局（ONCB）來分享大麻管制的經驗，這些內容都是幫助台灣在毒品政策上滾動調整的重要助力。

近年來在行政院反毒行動綱領3.0的推進之下，緩起訴的人數增加、藥癮者再犯率下降，但是新興毒品與毒駕的衝擊，仍持續影響整個台灣社會。根據內政部警政署的統計資料顯示，毒駕移送法辦的人數從2023年的315件，兩年內就增加到8659件，而今年上半年，就已達9710件，超過去年整年的總量，顯示毒駕帶來的社會衝擊，讓政府必須快速的擬定對策。

針對毒駕實施唾液快篩試劑的攔阻，成效雖顯著，但同時也為監獄收容帶來新的挑戰與課題。辜仲諒出席活動時表示，現今大麻、電子煙及引發重大社會危害的依托咪酯（喪屍煙彈）正劇烈衝擊著青少年與整個社會的公共安全，這是沒辦法忽視的，「一個藥癮者的沉淪，往往代表一個破碎的家庭，甚至撕裂社會的安全感，我認為只要問題還在，就有我們可以努力的空間。」

今年論壇規劃9場實務工作坊，主題緊扣毒防政策。在國外借鏡的部分，以毒品處遇的多元整合、驗尿監督及分流評估工具為主軸，邀請美國毒品法庭專業人士協會（All Rise）的專家帶來實務經驗分享；在台灣考察的主題中，則以當前重要的毒品時事議題包含毒駕衝擊與依托咪酯治療處遇、毒駕衝擊下緩起訴與完療率以及女性藥癮者處遇模式，來深入解構台灣目前面臨的新興毒品與毒駕挑戰。

而這次主辦單位更針對未來新型態的處遇模式進行了討論，在全新挑戰的場次中，探討社區型、監所內與居住型等不同的多元處遇模式，希望從各種不同的形式，全面盤點藥癮者的復元網絡與因應對策。

中信反毒教育基金會成立至今年邁入第11年，董事長辜仲諒始終相信「反毒是今天不做，明天就會後悔的事！」因此每年持續的辦理論壇，除了可以參考國際經驗外，它更是全台灣唯一能夠真正整合檢察司法、成癮醫學、觀護矯正、公衛毒防、心理社工、非營利組織及學術界的跨界交流平台。

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