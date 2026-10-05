We TAIWAN系列活動 「台灣光譜」搶先曝光

2025年大阪世博期間，文化部以「We TAIWAN台灣文化in大阪・關西世博」為題，將台灣的展覽、表演、文化科技、電影、文學、繪本等帶向世界舞台，今年「We TAIWAN」回台，除了在空總國家文化基地的展演，文化部特別選定於台南國家美術館展出《台灣光譜》。

文化部表示，《台灣光譜》延續在大阪VS.空間的三大主題外，將進一步擴充為四大展區，展開更完整的島嶼敘事，從大阪的國際舞台回到台灣藝術主場，也將轉換觀看視角，從「向世界介紹台灣」，走向對自身土地、文化與藝術發展的重新凝視。

《台灣光譜》由策展人林昆穎策劃，以「寫生」作為貫穿全展的精神座標，從創作者如何感知土地出發，串起不同世代觀看台灣的方式。

展覽集結美術、工藝、設計、影像、文學、音樂與科技等多元創作，透過「島的模樣」、「台灣本色」、「光織自然」、「島嶼聲譜」4個相互映照的展區，分別從土地與閱讀、色彩與光影、材料與工藝、聲音與信仰展開，呈現一代代創作者如何觀看、體悟與書寫這座島嶼。

此次回台新增的展區，「島的模樣」以明亮開放的「時光書店」揭開展覽序幕。邀請長年深耕閱讀與出版文化的葉青華，以及於台南創辦「憫堂」書店、長期關注台灣歷史、地理與文化的許懷哲共同策劃島嶼選書，從自然風土、生態、人文藝術到日常生活，展開一場閱讀台灣的「寫生之旅」。

在大阪展出期間每日吸引大批人潮排隊體驗，由豪華朗機工創作的聲光機械裝置《很難很難》台日交流版也在此展區展出，作品以「信念光球」為引，帶領觀者隨聲場漫遊於洋樓、車站、路燈與公園等時代記憶的微型場景之間，透過吉光片羽，在心中凝結成故事。

「台灣本色」展覽由藝術顧問薛燕玲參與內容梳理，並集結豪華朗機工聲光編導、夢想動畫影像創作、音樂人柯智豪音樂創作，結合高解析數位圖像、高流明投影、擬真藝屏與環境聲音，跨越單一畫框，並重新放大、流動、並置藝術家作品中的筆觸與色彩，將作品轉化為沉浸流動的「寫生影院」。

「光織自然」展區透過「台灣色譜牆」、「染織工藝牆」，將長年的研究、材料與工藝帶入空間；大型藍染山水作品《台灣母親河》也將再次亮相，將帶著觀眾看見工藝師經由日復一日的採集、研究、試驗與技藝累積，並將自然中的光與色保存於纖維之中，形成屬於台灣山海的文化色譜。

文化部表示，從大阪回到台南，《台灣光譜》展開的是一次觀看位置的轉換。「光」經折射顯現多元色彩，「譜」使差異得以並置與延展。《台灣光譜》從閱讀島嶼、走進光影、觸及風土，到聆聽眾聲，讓不同世代的觀看在當下再次交會，也重新提出一個持續被探索、書寫與詮釋的命題「台灣是什麼？」。

除了四大展區，展覽期間南國美餐廳「南美春室」將推出《台灣光譜》期間限定餐點；台南人氣冰品品牌「蜷尾家」也推出限定冰品。「We TAIWAN」人氣角色a-We現身南國美賣店，除了盲盒、娃娃、托特包、鑰匙圈、貼紙等限量系列文創商品，並推出「台南限定款」。