《粽邪4：坤蒂拉娜》鍾馗法師現身戲院！系列鐵粉創紀錄40刷

由華影製作、聯合數位文創共同投資的台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪4：坤蒂拉娜》，票房勢如破竹、口碑持續延燒，全台熱映票房近8,000萬。為感謝全台影迷一路以來的熱烈支持，主創團隊上週末再度升級映後座談規格，破天荒邀請鍾馗法師陳貫豪親臨戲院現場，為全場觀眾帶來一段莊嚴的祈福儀式，演員許安植、劉國劭、胡語恆更誠意滿滿，換上電影中的經典戲服亮相，瞬間讓影廳化身片中名場面，全場影迷瘋狂搶拍！

上週末的映後座談充滿濃厚的民俗儀式感，鍾馗法師陳貫豪現身影廳，在台前親自主持祈福儀式，為在場所有觀眾除穢轉運、祈求平安，震撼又肅穆的氛圍讓影迷直呼：「看完恐怖片立刻被法師加持，真的既安心又過癮！」許安植表示：「一穿上戲服，恍如回到拍攝期，回憶滿滿！」

除了鍾馗法師的祈福環節，現場更有逗趣的反差亮點！在片中飾演靈魂人物阿怪的劉國劭，戲裡一段剛洗完澡、臉上敷著面膜卻慘遭猛鬼突襲的驚悚片段深植人心，成為全片討論度極高的招牌場面之一。為了回饋熱情粉絲，劉國劭在本週映後特別準備「超爆水」面膜親手送給台下觀眾，更幽默叮嚀大家：「回去敷面膜時，記得先看清楚身後有沒有人！」逗趣又接地氣的互動瞬間引爆全場哄堂大笑，直呼阿怪「太懂送禮了」。

劉國劭在本週映後特別準備面膜親手送給台下觀眾。圖／華影提供