憂雙十連假診所休、病人再湧醫院急診！衛福部明將開會研擬因應措施

9月底時，中秋及教師節四天連假，受基層診所開診率降低影響，各大醫院急診再現壅塞。其中，台大醫院中秋連假急診單日就醫一度達430人，為創院130餘年首見，更是「台大從未出現過的數字」。

衛福部長石崇良日前表示，接下來至年底還有多個連假，若連假超過3天，將按照春節規模進行相關開診分流措施，如獎勵基層假日開診等，預計這兩天就會舉行會議，如有結論將與外界說明。據了解，衛福部將於明天舉行會議加以討論。

石崇良說，為獎勵基層診所假日開診，將依健保署開診率做為依據，再決定開診獎勵措施；同時也會透過區域聯防網絡進行調控機制，包含院內調控，連假後的常規住院或手術預作安排，以及急診候床優先消化或安排轉診等。

衛福部明將邀集醫事司、健保署、醫院等進行討論，至於，即將到來的雙十連假，基層診所假日開診獎勵措施是否上路？石崇良說，目前需視會議結論而定，但雙十連假期間，關於醫院急診壅塞將會持續監控急診相關指標，目的是在連假期間，民眾就醫沒有問題，醫療也能順暢進行，「這個是最重要的目標」。