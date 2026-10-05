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雨區再擴大！11縣市大雨特報 4縣市大雷雨轟1小時

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雨區再擴大！11縣市大雨特報 4縣市大雷雨轟1小時

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
雨區再擴大！11縣市大雨特報。聯合報系資料照
雨區再擴大！11縣市大雨特報。聯合報系資料照

中央氣象署下午14時25分針對北北基等11縣市發布大雨特報，指出東北季風影響，易有短延時強降雨，今(5)日基隆北海岸、大台北地區有局部大雨發生的機率；午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，彰化以南及南投地區亦有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島

影響時間：05日下午至06日

此外，氣象署下午14時31分針對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時31分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

大雷雨 大雨特報 南投

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