嚴防連假疏運強碰通勤人潮亂象 高鐵10月8日起祭出新措施加密班次

中秋教師節連假高鐵疏運亂象頻傳，引發民怨，緊接雙十、光復節連假，高鐵公司今宣布，為擴大超尖峰時段運能，自10月8日國慶疏運起，首度實施周五下班超尖峰時段，以「每小時2班、4小時8班」密集班次，增加南港、台北至台中的車輛，採全車自由座，並運用「特別調度」，列車僅需12分鐘即可再度發車，減少自由座旅客等候時間。

高鐵指出，在新車上線營運前，從今年10月8日起，每周五及連假前一天都實施這項措施，預估實施到明年7月1日。

今年中秋、教師節連假前夕，高鐵南下運量衝上高峰之際，自由座引發的各種亂象也引爆全民怒火。交通部長陳世凱上周受訪指出，此次疏運南下壅塞情況是因下班通勤碰上連假疏運的雙重人潮所致，呼籲高鐵應思考自由座能容納多少量能並做好人流管控。

針對此一問題，台灣高鐵宣布，自10月8日起，每周五下班超尖峰時段，將以每小時2班、4小時共8班的密集班次，增加行駛至台中的南下列車，並從南港／台北發車，採全車自由座方式（商務車廂除外）提供服務，盼用更充裕的自由座運能，精準分流前往桃園、新竹、台中等站的通勤、返鄉旅客，有效紓解排隊人潮。

此項措施也運用「特別調度」，高鐵說明，「特別調度」是從列車進入基地折返的程序，搶下約1小時的寶貴時間，為超尖峰時段創造更多運能，預估改在月台快速折返後，列車僅需12分鐘即可再度發車，投入北上營運，有效減少北上自由座旅客的等候時間。

針對國慶連假疏運，高鐵指出，每周五下班時段（17時起至21時以前），通勤與返鄉二種旅客同時湧現，本是高鐵旅運尖峰，若再遇重要連續假期，則自由座人數更會瞬間暴增。

進一步分析，自由座最擁擠路段為台中以北，爆量的自由座排隊人潮造成車站擁擠，進而影響對號座旅客上下車動線，導致高鐵整體疏運品質下降。

而10月8日為假期前最後工作日，預估將再度迎來下班通勤與返鄉二股人潮湧現狀況，特別在當日17時至21時之間加開班次，讓每小時都有2班南下至台中、停靠沿途各站的列車。

列車配置第9到11節車廂為自由座（商務車倉儲外），從南港或台北發車，以確保「每小時2班、4小時8班」運能供給，同時疏運期間總計提供23班列車，將自由座放大到9節或11節，以加強疏運旅客。

此外，為鼓勵旅客利用離峰時段分流搭乘，台灣高鐵也將在10月8日加開深夜延後收班車次、以及10月10日加開北上列車各一班，達成均化旅客、分流搭乘的疏運目標，歡迎旅客多加利用。

高鐵強調，新車上線前現有運能運用幾乎已達極致，在此非常時期，呼籲旅客避開連假前一天傍晚通勤及收假日的超尖峰時段，分流搭乘，並多利用深夜延後收班車次，讓旅途更加順暢。同時，高鐵公司也將持續研議精進措施，達成精準均化、分流旅客的疏運目標。

高鐵表示，盼在明年7月新車上線前，透過殊營運調度，突破現行34組列車運用限制，擴大超尖峰時段運能，此次實施非常態行控措施，讓原需8組列車才能達成的班次密集度，減少到最少只要5組列車即能達成，將既有運能運用發揮到極限。