宜蘭首家地區醫院病房導入電子白板、電子床頭卡 北榮兩分院智慧照護

因應偏鄉地區面臨人口高齡化、醫療資源不足及人力欠缺等挑戰，台北榮民總醫院蘇澳暨員山分院運用科技提升照護效能，在「健康台灣–深耕計畫政策」支持下，宜蘭縣第一家地區醫院病房全面導入電子白板、電子床頭卡等智慧設備，整合醫療資訊，建構更即時、安全有效的智慧醫療環境。

北榮員山分院及蘇澳分院從臨床第一線需求導入智慧科技，降低醫護人力負荷。院長熊夢平指出，醫院努力爭取獲得「偏鄉地區醫院深耕計畫」資源挹注，病房全面導入電子白板、電子床頭卡等智慧設備能夠縮短城鄉醫療資源差距、提升偏鄉醫療照護量能，讓科技不只是「增加設備」，更透過資訊即時更新與視覺化管理，與數位化資訊串聯。

在功能效益方面，當病人資料異動時，可減少人工重複書寫、更換與核對耗費的時間，協助第一線醫護人員減少重複性作業，降低人工作業可能產生的錯誤，提供即時且清楚的住院照護資訊，護理人員能更有效率進行交班與照護作業，將更多時間回歸病人照護，不僅提升照護品質，也降低護理人員工作負荷，逐步實踐智慧醫院，朝向無紙化與低碳醫療的環境邁進。

院方強調，未來將持續結合偏鄉地區醫院深耕計畫，推動智慧化、數位化及永續醫療發展，在有限的醫療資源中創造更大的照護效益，讓偏鄉民眾也能享有安全、便利、有品質的智慧醫療服務。