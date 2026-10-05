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政府若再推國旅補助 旅宿業者認為最重要前三大內容出爐

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
為鼓勵民眾平日出遊，交通部觀光署推出新的國旅補助，1111人力銀行調查旅宿業者，業者認為國旅補助的外溢效果，已從補助房價擴大為帶動消費。圖為淡水老街。聯合報系資料照
為鼓勵民眾平日出遊，交通部觀光署推出新的國旅補助，1111人力銀行調查旅宿業者，業者認為國旅補助的外溢效果，已從補助房價擴大為帶動消費。圖為淡水老街。聯合報系資料照

交通部為提升國旅，推出國旅補助方案。1111人力銀行針對全台旅館、飯店及民宿進行「旅遊補助政策現況調查」發現，如果未來政府再推國旅補助，業者認為最重要前三大項目依序是：「補助金額高低」、「是否涵蓋周五、周六」、「補助期間長短」。

調查結果顯示，業者表示，在政府推出國旅平日補助方案後，近期中秋節連假中，50.7%旅客入住後增加餐飲消費，33.4%帶動周邊景點消費，23.4%延長住宿，22%購買飯店套裝活動，另有14.5%帶動伴手禮及購物，由此可知國旅補助產生的周邊效益，不止侷限在「住一晚」而已。

然而調查也發現，旅宿業者對於行銷國旅仍相對保守。62.4%業者表示「沒有」針對此次國旅補助特別進行宣傳行銷，僅36.3%有進行宣傳以及1.3%考慮中。而在有宣傳行銷的業者中，管道以公司訂房官網75.7%最高，其次為YT、IG、FB、Threads等社群媒體44.5%，以及訂房平台35%。

1111人力銀行發言人曾仲葳分析，國旅補助的外溢效果，已經從補助房價擴大為帶動消費，需要仰賴地方政府及業者共同打造優質的旅遊體驗。近年時興「體驗行銷」，業者除了透過訂房官網行銷國旅，也愈加重視社群媒體及訂房平台的顧客評價回饋，將補助與平日房價、餐飲、景點、親子活動及延長住宿方案結合，把旅遊補助轉為實質效益，成功開發新客群以及回頭客。

調查顯示，現行國旅補助最需要改善之處，包括「補助金額有限」43.8%居首，「可使用期限太短」37.8%、「申請程序繁瑣」29.2%以及「核銷作業增加人力負擔」28.9%。而當問及未來政府再推國旅補助最重視哪些條件？答案顯示「補助金額高低」39.6%占比最高，其次是「是否涵蓋周五、周六」34.7%、「補助期間長短」34%、「能帶來實際訂房人數」30.7%，以及「政府宣傳力道」26.9%。

曾仲葳表示，對業者而言，需要解決的是「需求分布不平均」問題，周末、連假一房難求，周一至周四卻存在大量空房。建議國旅補助應該從鼓勵平日出遊轉向「降低請假成本」著手，例如企業增加特休日，鼓勵員工安排「周末搭配平日」的旅遊行程，甚至是修法調整特休天數，都是可以思考的方向。

國旅補助 國旅 飯店

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