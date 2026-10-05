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高雄長照機構夜間也稽查！ 裁罰16件、夜班護理人力不足最常見

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
針對長照機構督導考核進行實地消防演練，提升火災發生時工作人員應變能力。圖／高雄市衛生局提供
針對長照機構督導考核進行實地消防演練，提升火災發生時工作人員應變能力。圖／高雄市衛生局提供

高雄邁入超高齡社會，照護現場卻頻傳人力短缺。高市衛生局今年針對住宿型長照機構無預警夜間突擊稽查，截至7月底已開罰16件，其中以「夜班護理人力不足」違規案最多，另照護人力配置不足、違規收費、讓非長照人員提供服務等亂象，都遭衛生局盯上。

高雄65歲以上人口截至今年7月已突破57萬人，占全市人口21.27％，平均每5人就有超過1名長者，隨著老年人口快速增加，住宿式照護需求也同步升高，高雄共有240家住宿型長照服務機構，可提供1萬6908床，守住照護品質及公安也成為高齡化下的一大考驗。

衛生局表示，今年持續對住宿型長照機構進行「不預先通知檢查」，連夜間也納入查核，截至7月底共裁罰16件，從違規情形來看，夜班護理人力不足、照護比未達標準等人力配置問題最為常見，另查出部分機構容留非長照人員提供長照服務，以及超額收費、擅自增列收費項目等情形。

針對違規機構，衛生局已依法要求限期改善或裁罰，並透過每年督導考核，由專業人員進場指導，希望不只是抓違規，也能從制度及照護現場改善服務品質。

除了例行考核，衛生局也訂定住宿式長照機構服務品質查核輔導機制，聯手消防、工務、勞工及環保等局處突擊檢查，從消防公安、人力配置一路查到膳食衛生，避免機構只在評鑑或事先通知檢查前「臨時抱佛腳」。

面對高齡人口持續攀升，衛生局推動減少照護機構住民至醫療機構就醫方案、住宿機構照顧品質獎勵計畫及住宿機構強化感染管制獎勵計畫三大措施，鼓勵機構與單一醫療院所合作，減少長輩往返醫院奔波及交叉感染風險，強化感染管制與傳染病應變能力。

衛生局提醒，挑選住宿型長照機構，不能只看價格，還應綜合評估照顧需求、機構評鑑及考核成績、收費方式、交通便利性與環境衛生等條件，實際走一趟、看清楚照護現場，再替長輩選擇合適安養環境。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

衛生局委託專家學者委員至機構實地督導查核，仔細檢視各項照顧紀錄、機構管理模式、住民權益與消防公安。圖／高雄市衛生局提供
衛生局委託專家學者委員至機構實地督導查核，仔細檢視各項照顧紀錄、機構管理模式、住民權益與消防公安。圖／高雄市衛生局提供

長照 高雄 衛生局

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