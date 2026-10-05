來台奉獻逾一甲子 華淑芳修女長眠嘉義 各界送最後一程

天主教嘉義聖馬爾定醫院、崇仁醫護管理專科學校創辦人華淑芳修女（Sister Mary Paul Watts），從美國來台奉獻醫療、教育逾一甲子，9月29日安詳辭世，享壽94歲。天主教今天舉行殯葬彌撒，各界人士齊聚送別這名醫療奉獻獎得主，隨後安厝天主教民雄聖山，長眠她奉獻大半人生的台灣土地。

殯葬彌撒上午在嘉義市田耕莘樞機主教紀念座堂舉行，由嘉義教區主教浦英雄主祭、26名神父共祭，中華聖母傳教修女會總會長韓玲玲、聖馬爾定醫院院長陳美惠修女，以及從美國來台的親友、醫療夥伴、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣衛生局長趙紋華等各界人士及教友到場送行。

彌撒結束後，修女們捧著華淑芳遺照及骨灰罐，在浦英雄帶領下緩緩走出教堂，隨後搭乘靈車前往天主教民雄聖山安厝。

浦英雄證道回顧，華淑芳從美國來台後前往嘉義縣梅山鄉服務，當時山區醫療資源缺乏，面對陌生語言、文化與生活環境，她沒有離開，而是選擇留下，「這個留下，是多麼令人感動！」

浦英雄說，華淑芳曾說「哪裡有需要，我就去哪裡」，幾乎就是她一生寫照。她後來取得中華民國身分證，早已將台灣當成自己的家，「華修女係正港台灣人、係咱自己人」，並以「真美麗」3字追憶她一生展現的信德、勇氣與愛。

黃敏惠表示，華淑芳來台時正值台灣醫療資源不足的年代，深入山區服務更不容易，她以一生投入醫療及教育，也為嘉義醫療發展奠定基礎。她回憶，華淑芳1959年來台，恰好也是自己出生那一年，後來華修女輾轉到嘉義市民生北路服務，當時她也正在同一條路上的正義幼兒園就讀，這樣的巧合，讓她感受到兩人之間一份特殊緣分。

黃敏惠說，擔任市長後有更多機會與華淑芳交流，嘉義市政府2007年頒贈華修女「榮譽市民」，表彰她長年對地方醫療及教育的奉獻。她認為，華修女把人生最重要的歲月留在台灣、留在嘉義，她留下的愛與精神，也會繼續在這座城市傳承。

華淑芳1932年出生於美國伊利諾州，年輕時受到信仰感召，隻身搭船18天來台。初到梅山時，經常提著醫事包與修女徒步進入山區看診，遇到重症患者還得以擔架抬下山。她曾救治竹崎山區一名罹患嚴重破傷風的小女孩，50多年後，女孩已成為阿婆，仍特別從高雄前往醫院探望救命恩人。

另一名讓華淑芳掛念的孩子，是嚴重營養不良的小男孩「小麥可」。孩子從32公里外的斗六搭公車就醫，瘦弱到幾乎無法站立，因沒有醫院願意長期免費收治，華淑芳便將他帶回會院照顧。她曾說，「就算只有一絲希望，還是要把握每個可貴的生命，不能輕易放棄。」

隨著病患增加，華淑芳多次往返台美募款，走遍美國各地教會籌措經費，1966年聖馬爾定醫院啟用，之後又推動成立崇仁護校培育護理人才，持續將醫療服務深入嘉義山區。

華淑芳曾以「美國鼻子、台灣心」形容自己，也說「台灣不是我的故鄉，卻是我落地生根的地方」。從遠渡重洋走進嘉義山區，到創辦醫院、護校，她用一生實踐「哪裡有需要，我就去哪裡」，留下的醫療、教育與服務精神，持續在嘉義延伸。

華淑芳修女殯葬彌撒莊嚴舉行，神職人員、修女、親友及各界人士齊聚教堂送她最後一程。記者魯永明／攝影

嘉義教區主教浦英雄在華淑芳修女殯葬彌撒中主持儀式，送別奉獻台灣逾一甲子的華修女。記者魯永明／攝影

嘉義教區主教浦英雄主持華淑芳修女殯葬儀式，華修女隨後安厝天主教民雄聖山。記者魯永明／攝影

嘉義教區主教浦英雄證道追憶華淑芳修女，稱她是「正港台灣人、係咱自己人」。記者魯永明／攝影

華淑芳修女殯葬彌撒今天在嘉義市田耕莘樞機主教紀念座堂舉行，浦英雄主教率神職人員進行儀式。記者魯永明／攝影