別只看食物期限！牙膏、茶包也有「壽命」10種日用品快檢查

家裡那條用了不知道多久的牙膏、抽屜裡放了好幾年的電池，甚至疫情期間囤下來、至今還沒用完的乾洗手，你有想過它們其實也可能「過期」嗎？很多人以為只有食物和藥品需要注意保存期限，但英國消費者雜誌《Which?》官網整理專家說法，從防蚊液、睫毛膏到汽車機油、漂白水，許多日常用品都有使用壽命，放太久不一定會立刻變質，卻可能逐漸失去原本效果，甚至帶來安全風險。

防蚊液／放超過3年效果恐打折

夏天沒用完的防蚊液，很多人會收起來等隔年再拿出來使用。不過一般防蚊液保存期限約3年，雖然DEET（敵避）與Picaridin（派卡瑞丁）等主要驅蚊成分相對穩定，其他成分仍可能隨時間劣化。過期後不代表完全沒有效果，但驅蚊能力可能下降。如果打算留到下一個夏天，最好放在陰涼、乾燥且避光的地方。

睫毛膏／開封3至6個月就該換

化妝包裡那支用了很久的睫毛膏，也可能早已超過建議使用時間。這類產品通常建議開封後3至6個月內使用，主要是因為液體環境可能成為細菌滋生的地方，而且睫毛膏會直接接觸眼睛周圍。若發現產品變得結塊、乾掉或出現異味，即使期限還沒到，也建議直接丟掉，以降低眼部感染風險。

電池／放太久小心漏液

家中囤著幾顆「以備不時之需」的電池，也不能一直放著不管。一般電池保存期限約10至15年，但實際仍會依種類與製造商而有所不同。放太久除了可能逐漸失去效力，也要小心電池內部化學物質滲漏，一旦流進電子產品內部，可能造成設備損壞。因此長期存放的電池最好定期檢查。

保濕乳霜／開封後約6個月要注意

保養品除了看瓶身上的有效期限，也要留意「開封後使用期限」。許多產品會印上一個打開的罐子圖示，旁邊標示「6M」、「12M」等，代表開封後建議使用的時間。以保濕乳霜來說，部分產品開封約6個月後就應重新檢查。放太久可能讓有效成分逐漸失效，防腐成分也可能降低效果，增加細菌、黴菌滋生的機會，進而引起皮膚刺激、紅疹甚至感染。

汽車機油／放2至5年可能變質

家裡如果還放著一瓶備用汽車機油，也別以為只要沒開封就能一直保存。一般機油約可存放2至5年，但不同品牌的建議期限並不完全相同。機油隨時間老化後，可能影響引擎潤滑效果，增加零件磨損、提高油耗，甚至影響車輛性能。若機油已經變得深褐、混濁、黏稠或出現顆粒，也代表可能該更換了。

牙膏／開封後3至12個月可能失效

每天刷牙都會用到的牙膏，原來也不是「擠得出來就能繼續用」。多數牙膏整體保存期限約2年，但開封後的建議使用時間會縮短，許多產品建議12個月內使用完畢。放太久後，部分成分可能逐漸降低效果，尤其含氟牙膏的防蛀能力可能受到影響。過期牙膏通常不至於讓人直接生病，但清潔及保護牙齒的效果可能已經打折。

茶包／放12至18個月風味恐變

茶包的「期限」則比較偏向品質問題。一般建議約12至18個月內使用，主要是避免茶葉香氣與風味逐漸下降。保存時最好放在陰涼、乾燥且密封的環境，避免吸收水氣及其他食物的味道。如果茶包已經受潮、發霉或出現霉味，就不要再沖泡飲用。

漂白水／超過1年消毒效果降低

清潔用品也不是永遠有效。漂白水通常約1年後，裡面的有效成分就會逐漸分解，導致消毒能力降低。過期漂白水不一定代表變成有毒物質，但真正的問題是，使用者可能以為「已經消毒過」，實際上卻沒有達到足夠的殺菌效果。尤其用於處理可能受到細菌或病毒污染的環境時，更不能只看外觀判斷是否還有效。

一氧化碳警報器／5至10年就該更換

如果家中有安裝一氧化碳警報器，也要注意設備本身同樣有使用年限。一般約5至10年就需要更換，因為內部感測器會隨時間降低可靠度。一氧化碳無色、無味且具有毒性，因此不能因為警報器表面看起來還能正常運作，就一直放著不換。建議直接確認設備上的期限，並依製造商指示更換。

乾洗手／2至3年後恐殺菌力劣化

疫情期間不少人家裡囤了好幾瓶乾洗手，如果至今還沒用完，也可以翻出來看看期限。酒精乾洗手通常約2至3年，時間一久，有效成分可能逐漸揮發或分解，讓殺菌效果下降。若長時間放在汽車內等高溫環境，也可能加速成分劣化，因此保存時最好避開高溫與陽光直射。

日用品的保存期限各不相同，有些過期後主要是風味、效果變差，有些則可能直接牽涉健康與安全。《Which?》也提醒，最基本的判斷方式就是先看包裝上的有效期限與開封後使用期限；如果產品已經出現異味、變色、結塊、發霉等異常，即使還沒到期限，也不建議繼續使用。