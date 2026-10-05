高鐵疏運大改版 新增每周五南港-台中快速折返8班全車自由座

針對中秋疏運引發民怨，台灣高鐵5日公布疏運新做法，接下來將透過特別調度，讓既有的運能發揮至極致，因此自10月8日起每周五下班超尖峰時段，將以每小時2班、4小時共8班的密集班次，增加行駛至台中的南下列車，並從南港/台北發車，採全車自由座方式（商務車廂除外）提供服務，希望用更充裕的自由座運能，精準分流前往桃園、新竹、台中等站的通勤/返鄉旅客。

高鐵公司指出，經分析每周五下班時段（17時起至21時以前），通勤與返鄉二種旅客同時湧現，本是高鐵旅運尖峰，若再遇重要連續假期，則自由座人數更會瞬間暴增；進一步分析自由座最擁擠路段則為台中以北。爆量的自由座排隊人潮造成車站擁擠，進而影響對號座旅客上下車動線，導致高鐵整體疏運品質下降。

為解決此狀況，台灣高鐵宣布，自10月8日起，每周五下班超尖峰時段，將以每小時2班、4小時共8班的密集班次，增加行駛至台中的南下列車，並從南港/台北發車，採全車自由座方式（商務車廂除外）提供服務，希望用更充裕的自由座運能，精準分流前往桃園、新竹、台中等站的通勤/返鄉旅客，有效紓解排隊人潮，進而全面提升服務品質。

高鐵公司表示，「特別調度」是從列車進入基地折返的程序，搶下約1小時的寶貴時間，為超尖峰時段創造更多運能。高鐵公司預估，改在月台快速折返後，列車僅需12分鐘即可再度發車，投入北上營運，有效減少北上自由座旅客的等候時間。

國慶疏運將是首次考驗，高鐵公司說，針對10月8日假期前最後工作日將再度迎來下班通勤與返鄉二股人潮湧現狀況，特別在當日17時至21時之間加開班次，讓每小時都有二班南下至台中、停靠沿途各站的列車，配置9到11節自由座，從南港或台北發車，以確保「每小時2班、4小時8班」運能供給。同時疏運期間總計提供23班列車，將自由座放大到9節或11節，以加強疏運旅客。

此外，為鼓勵旅客利用離峰時段分流搭乘，台灣高鐵也將在10月8日加開深夜延後收班車次、以及10月10日加開北上列車各一班，達成均化旅客、分流搭乘的疏運目標，歡迎旅客多加利用。

最後，高鐵公司強調，新車上線前現有運能運用幾乎已達極致，在此非常時期，呼籲旅客避開連假前一天傍晚通勤及收假日的超尖峰時段，分流搭乘，並多利用深夜延後收班車次，讓旅途更加順暢。同時，高鐵公司也將持續研議精進措施，達成精準均化、分流旅客的疏運目標。