健康幣上路增打疫苗誘因 4天吸37.6萬人加入 新冠疫苗周末接種增加5成

健康幣10月1日上路，首日超過10萬人響應參與，截至4日吸引37.5萬人加入，人數增加約27萬人。衛福部長石崇良今表示，近日健保App下載次數躍居免費App榜首，感謝民眾支持，今年接種流感、新冠疫苗及健康幣都於10月1日上路，目前流感、新冠疫苗打氣踴躍，健康幣增加民眾接疫苗誘因。

民眾完成施打疫苗、公費癌症篩檢與成人預防保健服務等，即可獲得健康幣，首次利用「健保快易通｜健康存摺」App登入健康幣專區可獲得200幣；完成生活型態評估量表可再獲得100幣。並自12月起可兌換健康商品。

健保署健康幣統計，自10月1日上午10時至10月4日24時止，同意參加健康幣活動人數已達37萬5961人，完成生活型態評估量表人數為34萬436人。相較於10月1日下午5點，同意參加健康幣活動人數為10萬7399人，增加約27萬人，而完成生活型態評估量表人數更自9萬6423人，也大增約25萬人。

若要兌換健康商品，民眾還需綁定國健署「Health GO」App，完成身分綁定及註冊，還有周周抽商品券、抽獎送手錶的雙重彩蛋。經國健署統計，「Health GO」App已有17萬5079人完成註冊。

疾管署副署長林明誠說，依疾管署統計，今年雙疫苗接種與去年比較基礎，今年10月1日至2日周間兩天平均，流感接種30萬480劑、新冠11萬930劑，相較去年周間流感接種28萬9401劑、新冠為8萬4525劑；因此，今年流感疫苗周間較去年增加3.8%，新冠疫苗增加31.2%。

另，經統計，今年10月3至4日周末兩天平均，流感疫苗接種數達11萬3898劑、新冠4萬698劑，相較去年周末流感有8萬4554劑、新冠為2萬6144劑，今年流感疫苗周末開打增加34.7%，新冠疫苗周末增加54.8%。