板橋醫療園區今簽約 亞東砸125億打造513床新醫療大樓

新北市政府推動的「板橋醫療園區」，今天由新北市長侯友宜與得標廠商醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會（亞東紀念醫院）董事長徐旭東簽約，未來將投入約125億元打造地下4層、地上14層的新世代醫療大樓，規畫513張一般病床及148張長照床，並設置24小時急診、兒童緊急醫療及婦幼專區，整合急重症、長照、復健與社區健康服務，提升板橋及新北整體醫療量能。

侯友宜表示，板橋人口約55萬，人口規模甚至超過全台部分縣市，過去長期受大台北醫療資源分配管制影響，新北市病床數始終在全國倒數，加上現有板橋醫院建築老舊、空間不足、病床數及服務科別有限，上任後展開改善。隨著市府第二行政中心啟用，衛生局及衛生所陸續搬遷，讓原有空間得以重新規畫，歷經兩次招商與協調，最終由亞東醫院成為最優申請人。

侯友宜指出，這次BOT案將投入約125億元，新北市府BTO投入9.1億元，包括5年興建期及50年營運期，亞東醫院未來有優先續約經營權；園區同時規畫616席汽車停車位及機車位回應地方需求。

侯友宜說，新北目前65歲以上長輩已達約82萬人，每月還增加約3000人，未來醫療需求不只急重症，也包括復健、長期照護及慢性病照護；市府另要求園區規畫婦幼專區及兒童急診，成為因應新北人口結構變化的指標型醫療據點。市府會在衛生局年底搬遷後立即啟動既有建物拆除及後續工程「一步都不能停」。

徐旭東則表示，醫療建築不能只看現在，更要思考3年、5年甚至10年後板橋的發展，板橋是一個高度多元、快速成長的區域，醫院設計必須保留面對未來變化的彈性。園區從規畫階段就把科技、醫療及研究發展納入考量，也要兼顧醫療人力不足的現實，讓醫療空間更集中、動線更有效率，方便醫護人員提供服務。

徐旭東也開玩笑指出，希望未來「永遠看不到侯友宜」來醫院，但如果真的有需要，醫院就必須做好充分準備，提供完整的醫療服務。

亞東醫院院長邱冠明指出，板橋醫療園區未來不只是新建一棟醫院，而是要建立「無籬笆的醫院」，讓醫療服務從院內走進社區，從健康促進、疾病預防、早期篩檢、治療到後續照護，提供全生命週期的健康服務。

在醫療分工方面，邱冠明表示，未來將以亞東醫學中心、板橋醫療園區、板橋社區醫療及基層診所形成更完整的照護網，亞東醫學中心將持續聚焦急重症及高難度醫療；板橋醫療園區承擔日常健康管理、慢性病照護及預防保健，讓不同層級醫療機構各司其職。

邱冠明指出，園區也將導入人工智慧、遠距醫療、智慧病房及健康數據整合平台，讓民眾不論在家中、社區據點或醫院，都能透過數位科技取得更即時、便利及個人化的健康服務，並希望6年後呈現給市民的，不只是一棟嶄新的建築，而是融合智慧科技、人文關懷與社區共好的健康照護園區。

衛生局長陳潤秋指出，板橋醫療園區未來將規畫興建地下4層、地上14層醫療大樓，提供總床數共513床及長照床148床；園區將導入 24 小時急診醫療服務包含兒童緊急醫療、先進的智慧醫療系統並特別規畫一層樓作為婦幼專區。

陳潤秋說，未來發展願景不僅是一座新醫院，更將建構「醫養合一」的健康照護生態系，整合急性醫療、復健照護、健康促進及長期照顧資源，提供從疾病預防、早期診斷到後續照護的全生命周期服務。