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10月刮「10」迎金趣 2款刮刮樂新品總獎金逾21.1億元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣彩券公司5日推出「10來添金」與「喜從天降」2款刮刮樂新品。台彩／提供
台灣彩券公司5日推出「10來添金」與「喜從天降」2款刮刮樂新品。台彩／提供

台灣彩券公司5日推出「10來添金」與「喜從天降」2款刮刮樂新品。其中「10來添金」巧妙呼應10月，從產品名稱、票面設計到遊戲玩法皆融入數字「10」的巧思，結合輪盤、拉霸機、撲克牌、籌碼等元素，打造豐富多元的遊戲感，高達15次中獎機會，每張售價新臺幣500元、頭獎500萬元共有4個；同日推出全新主題遊戲「喜從天降」每張售價200元，票面以台灣彩券吉祥物團體「哈啾咪」帶著各式禮物與金幣，萌趣地從天而降，頭獎200萬元共有6個；2款新品總獎項超過348萬個，總獎金逾21.1億元。

10月就是要刮「10」！「10來添金」每張售價500元，從產品名稱、視覺到玩法層層呼應，票面以象徵十全十美的數字「10」為主體，結合輪盤、拉霸機、撲克牌、籌碼與金錢等經典遊戲元素，營造豐富又有挑戰感的遊戲氛圍，規劃多個遊戲區，各遊戲玩法同樣緊扣數字「10」，包括刮出任一個「10」的數字或符號、2個數字相加為「10」、刮出3個「10」的數字或符號，即得對應獎金，增添刮獎過程的變化與趣味，高達15次中獎機會，頭獎500萬元共有4個，總獎金逾13.5億元，總中獎率41%。

同日推出全新主題遊戲「喜從天降」每張售價200元，主視覺以台灣彩券吉祥物團體「哈啾咪」乘著降落傘，帶來豐富禮物、錢袋與金幣，呈現好運從天而降的歡樂情境，遊戲玩法簡單有趣，遊戲1中任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」即得對應獎金，或是刮出一個「禮物」符號即得遊戲1刮區內所有獎金；遊戲2中刮出3個相同金額即得該獎金，1,000元（含）以上的獎項超過34萬個，頭獎200萬元共有6個，總中獎率30.4%。

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