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醫療元宇宙走入臨床 國產AI、3D醫療影像落地 台大拚2028全院導入

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
總統府副秘書何志偉表示，台灣健保及醫療體系長期受到國際肯定，現在更進一步將AI及科技導入醫療，讓醫療科技成為台灣對外交流的重要軟實力。記者張文玠／攝影
總統府副秘書何志偉表示，台灣健保及醫療體系長期受到國際肯定，現在更進一步將AI及科技導入醫療，讓醫療科技成為台灣對外交流的重要軟實力。記者張文玠／攝影

「數位孿生」與醫療元宇宙將正式走入台灣臨床日常，衛福部舉辦「2026國產AI，3D醫療影像暨元宇宙應用大會」，衛福部長石崇良指出，衛福部積極推動數位醫療發展，將透過FHIR Box及新世代3D PACS等醫療資訊基礎建設，協助不同醫療系統資料交換及影像應用，並推動國產醫療AI進入臨床場域，讓數位科技真正轉化為醫療服務。

石崇良表示，台灣醫療元宇宙技術從研發走向實際應用的重要階段，過去元宇宙常被視為概念性技術，但在醫療領域，已可應用於醫學教學、病人術前解說、醫師手術規畫，以及手術過程中的導航等場景，顯示數位科技已逐步進入臨床。

醫療元宇宙要真正落地，石崇良表示，需要薄切電腦斷層影像、專用軟體、高效能運算設備，以及醫師、醫學工程師共同參與開發，台灣在這些領域均具備一定基礎，因此能進一步將3D影像及元宇宙技術導入醫療現場。透過技術應用，若能讓手術時間縮短、提升手術精準度、降低併發症及縮短住院時間，才是科技真正落地臨床的價值。

衛福部資訊處長李建璋說明，FHIR Box的功能，是在醫院不需要更換既有底層資訊系統的情況下，協助將醫療資料轉換成國際通用的HL7 FHIR標準格式，讓不同醫療院所的系統能夠更容易交換及運用資料。至於3D PACS則是醫療影像儲傳系統，目標是讓3D醫療影像能夠在臨床環境中儲存、傳輸及共享。

在臨床應用方面，台大院長余忠仁表示，醫療影像3D化有助於醫師進行手術規劃及醫病溝通，台大醫院預計2028年完成全院AI 3D醫療影像自動化轉譯架構，未來不論高難度手術規劃或向病人說明病情，都能透過更直觀的3D影像呈現。

馬偕醫院院長張文瀚表示，過去醫師主要依靠2D影像切片，在腦中建立器官及病灶的立體空間關係，對判讀經驗要求較高；透過AI技術，可將既有醫療影像轉換成彩色3D模型，縮短影像建模時間，協助醫師進行術前規劃及術中判斷。

台中榮總榮譽院長陳適安指出，3D醫療影像若要從技術展示進一步走入日常臨床，除了設備與技術，也需要建立相應的醫療服務及支付機制。目前部分醫療院所已著手申請建置3D醫療影像自費醫令碼，未來若逐步結合健保相關計畫，可望讓3D影像技術更廣泛應用於臨床。

總統府副秘書何志偉表示，台灣健保及醫療體系長期受到國際肯定，現在更進一步將AI及科技導入醫療，讓醫療科技成為台灣對外交流的重要軟實力。他指出，3D醫療影像不只是醫療設備的升級，也代表台灣從硬體製造進一步發展至AI、資料及醫療應用，未來可望提升台灣醫療科技的國際能見度。

智捷醫學科技開發的Anatomy Cloud AI 3D醫療影像平台，主打將傳統2D醫療影像透過AI自動轉換為3D解剖模型，業者表示最快約5分鐘即可完成建模，協助醫療團隊從不同角度觀察器官及病灶的空間關係，並應用於手術規劃及醫病溝通。

智捷醫學科技則致贈10台Anatomy Cloud AI 3D醫療影像工作站，後續將由衛福部規劃部署至醫學中心及部立醫院，作為3D醫療影像應用的示範設備。

衛福部長石崇良出席「2026國產AI 3D醫療影像暨元宇宙應用大會」，表示數位醫療是政府推動的核心方向，衛福部將持續建構次世代數位醫療平台，協助國產醫療AI進入臨床示範場域。記者張文玠／攝影
衛福部長石崇良出席「2026國產AI 3D醫療影像暨元宇宙應用大會」，表示數位醫療是政府推動的核心方向，衛福部將持續建構次世代數位醫療平台，協助國產醫療AI進入臨床示範場域。記者張文玠／攝影

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