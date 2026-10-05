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呼吸道感染恐加速慢性肺病 醫籲COPD、氣喘患者五大疫苗補齊防線

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣慢性阻塞性肺病學會及台灣氣喘學會呼籲，高風險族群同步評估接種流感、新冠、肺炎鏈球菌、RSV、及百日咳五大疫苗。記者廖靜清／攝影
台灣慢性阻塞性肺病學會及台灣氣喘學會呼籲，高風險族群同步評估接種流感、新冠、肺炎鏈球菌、RSV、及百日咳五大疫苗。記者廖靜清／攝影

入秋後氣溫轉涼，呼吸道病毒逐漸活躍，對一般人可能只是一場感冒，對慢性阻塞性肺病（COPD）及氣喘患者卻可能讓病情急轉。台灣慢性阻塞性肺病學會與台灣氣喘學會今公布「台灣慢性阻塞性肺病與氣喘患者呼吸道疫苗接種建議」，首度整合流感、新冠肺炎、肺炎鏈球菌、呼吸道細胞融合病毒（RSV）及百日咳五大疫苗，呼籲慢性肺病患者提前防堵感染。

兩大學會指出，COPD、氣喘患者一旦感染呼吸道疾病，除咳嗽、呼吸困難可能加劇，更可能誘發急性惡化、肺炎甚至住院，疫苗接種應成為慢性肺病長期管理的一環。最新建議綜整國際指引、醫學實證與台灣臨床情境，醫師可依患者年齡、疾病狀況、過去接種史及個別風險，透過醫病共享決策規畫接種策略。

台灣慢性阻塞性肺病學會及台灣氣喘學會創會理事長江啟輝表示，隨高齡化及多重慢性病增加，慢性肺病照護不能只盯著肺功能或症狀，感染預防同樣重要。感染是COPD及氣喘急性惡化的常見誘因，一旦病情失控，不僅影響患者生活，也可能增加家庭照護及醫療負擔。

感染的衝擊有多大？台灣慢性阻塞性肺病學會理事馮嘉毅指出，研究顯示，因RSV感染住院的患者中，COPD患者發生急性惡化的比例最高超過8成，氣喘患者也可超過6成。COPD患者若因急性惡化住院，即使經過12周，仍有近4成身體功能尚未完全恢復。

肺炎更是另一威脅。台灣氣喘學會理事沈志浩表示，國內健保資料庫研究顯示，COPD患者經4年追蹤，約每4人就有1人發生肺炎，發生比例為非COPD族群2倍以上，若同時合併氣喘，風險還會進一步增加。

台灣氣喘學會理事林定佑表示，疫苗的目的不只是「避免感染」。研究發現，COPD患者合併接種流感及肺炎鏈球菌疫苗，可降低急性惡化、肺炎及相關住院風險約7成。60歲以上成人接種RSV疫苗，也有助降低COPD及氣喘患者感染後嚴重急性惡化風險。

台灣慢性阻塞性肺病學會及台灣氣喘學會理事長林鴻銓指出，2026年全球慢性阻塞性肺病倡議（GOLD）及全球氣喘倡議（GINA）均已將疫苗納入疾病管理與感染預防建議，這次台灣提出在地化版本，就是希望把國際實證轉化為臨床可操作的接種策略。

疾管署長羅一鈞表示，將感染預防納入慢性肺病照護，可讓照護從疾病治療進一步往前延伸至預防。醫界提醒，慢性肺病患者並非五種疫苗「人人全部都要打」，仍應依年齡、病況、既往接種史及個別風險與醫師討論，找出最適合自己的防護組合。尤其疾病穩定期，更是盤點疫苗、補足感染防線的重要時機。

秋冬為呼吸道傳染病好發季節，長者、幼兒及慢性病患者應接種疫苗，提升多重保護力。記者廖靜清／攝影
秋冬為呼吸道傳染病好發季節，長者、幼兒及慢性病患者應接種疫苗，提升多重保護力。記者廖靜清／攝影

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