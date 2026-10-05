帶台灣菜市場走向世界 文化部公布社區營造獎 11得主翻轉在地文化

宜蘭市熙來攘往的南北館市場裡，卻有一間可以錄製Podcast的文化基地「來宜蘭迺菜市場」。創辦人方子維曾在日本、澳洲工作，決定返鄉接下菜市場的「老攤」，但他不是要賣菜賣肉，而是要賣「菜市場文化」。他成功把台灣傳統市場送上國際，也與新加坡等亞洲國家的傳統市場串聯，發揚全世界的菜市場文化。文化部今天公布第三屆「社區營造獎」得獎名單，方子維拿到「青年行動獎」。

文化部表示，本屆社區營造獎共計89件績優社造團隊及青年進入初審，經邀集9位專家學者組成評選會，詳實審查參賽事蹟，擇選34件進入決審，經決審會議熱烈討論及多輪投票，最終確認4類獎項共11位（組）獲選，將各獲頒獎金20萬元、獎座及得獎證書。

本屆「社造貢獻獎」共有4組獲選，包括財團法人大二結文化基金會，長期以社區總體營造、文化資產保存、傳統藝術傳承為核心，結合居民、志工及地方組織，共同投入宜蘭縣五結鄉大二結的社區行動；財團法人水源地文教基金會多年來於台中市太平區頭汴坑地區，推動文化傳承、生態保育及地方產業發展，以「太平藍」為核心品牌，復興客家藍染與天然染織工藝。

現任基隆市仁愛區里長的李隆進，自96年擔任基隆社區營造家族長起，即透過跨世代共學模式，梳理建構基隆區域型的在地知識體系，對基隆社造發展與深化具有重大貢獻；台中市太平區公所課長陳香妃，為社造投入15年青春，積極促成太平區成為台中市推動公民審議的示範區域，並將太平買菸場、頭汴警察官吏派出所及太平古農莊文物館等歷史建築，活化再利用為文化據點。

「社造創新獎」有2組獲選，包括屏東縣來義鄉新來義部落發展協會，面對98年莫拉克風災後族人遷居永久屋，與原鄉土地及文化連結斷裂等困境，打造「部落蔬店」作為災後重建與社區營造的平台，以「把部落種回來」為理念，推動小米、紅藜、黑藜、樹豆等傳統作物復耕，讓農耕成為部落文化復振的重要媒介；同樣受到莫拉克重創的六龜寶來地區，成立高雄市寶來人文協會，以「檨仔腳文化共享空間」為社區發展基地，從災後陪伴出發，逐步整合文化保存、社區照顧、人才培力、工藝產業、環境教育及區域協力等力量，建立起具文化生產能力的地方品牌。

「青年行動獎」共3組獲選，方子維在105年返鄉投入宜蘭南北館市場活化工作，創立「來宜蘭迺菜市場」，長期推動傳統市場文化保存、食農教育及參與地方創生；賴政達從102年起，以葛鬱金文化為基礎，深耕台南左鎮地方產業六級化，創辦葛鬱金節及「月食祭」文化餐桌等活動，為地方注入新氣象；蕭博駿為苑裡藺草工藝第四代傳承者，自101年即透過社區營造，保存、推廣藺草工藝文化，並致力人才培育與創意設計，與居民共同讓在地藺編綻放新光。

「社造行政獎」2組獲選，台東縣池上鄉公所以「聚，讓家更好」為主軸，導入公民審議及參與式預算，促成居民由被動參與轉為主動提案及執行行動方案，並整合轄內多個社區發展協會、農會、學校及民間團體，成立全鄉社造陪伴平台，建構跨域協力治理網絡；彰化縣埔心鄉公所則建構生活圈合作機制，結合瓦磘厝生活圈、大溝尾生活圈，以南昌堂客家文化博物館為核心，推動客家文化保存及文化認同感，藉由食農教育與地方特色體驗，將地方產業、飲食文化及環境藥浴融入社造工作。

文化部表示，第三屆「社區營造獎」頒獎典禮將於11月14日在國家鐵道博物館舉行，並結合青年社造市集展演活動。相關得獎資料請見「文化部獎補助資訊網」https://grants.moc.gov.tw/Web/、「台灣社區通」網站https://communitytaiwan.moc.gov.tw/。