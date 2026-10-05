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珊瑚礁需要牠！超市販售「1海魚」被罵慘 業者急宣布：全面停售

聯合新聞網／ 綜合報導
鸚哥魚被當成一般生鮮商品販售，網友掀起保護生態環境的討論。圖／AI生成
鸚哥魚被當成一般生鮮商品販售，網友掀起保護生態環境的討論。圖／AI生成

近日有民眾在楓康超市發現冷藏櫃竟販售鸚哥魚頭，拍照分享到Threads後引發熱議，許多網友認為鸚哥魚是珊瑚礁生態的重要魚種，呼籲「能不吃就不吃」，甚至有人直接標註業者要求停止販售。不過，也有人認為鸚哥魚並非全面禁止捕撈的保育類，質疑「又不是保育類，為什麼不能吃？」正反意見引發論戰。對此，楓康超市表示已看見並重視大家的建議，目前各店已停止販售鸚哥魚。

鸚哥魚之所以受到關注，是因為牠們會啃食附著在珊瑚礁上的藻類，被稱為「海底清道夫」或「珊瑚礁的園丁」。發文者看到鸚哥魚被當成一般生鮮商品販售，讓他相當心痛，希望大家能多關注海洋資源。

一大票網友留言力挺「拜託對生態環境友善一點」、「那麼多食物可以吃，就別買這種魚了吧」、「為什麼硬要賣珊瑚礁魚」、「拜託這些商人可以有點生態意識嗎」，認為消費選擇也能成為保護海洋的一環。另一派聲音則看法不同，表示「又不是保育類為什麼不能吃？」、「這本來就是食用魚」、「魚市場不是一堆嗎？」，直言只要符合相關規定，販售鸚哥魚並沒有問題

貼文曝光後引起網上熱烈討論，楓康超市則緊急回應「大家的建議，我們看見並重視，楓康超市各店已停止販售鸚哥魚」、「謝謝您的建議，大家的建議會做為我們採購海魚重要的參考」。

魚類專家指出，鸚哥魚在珊瑚礁生態系中扮演重要角色，主要會利用鳥嘴狀齒板刮食礁體、岩石及死亡珊瑚骨骼上的藻類，有助控制藻類過度覆蓋，維持珊瑚礁生態平衡。此外，鸚哥魚啃食礁體時，也會攝入含碳酸鈣的碎屑，經消化後排出細沙，是部分珊瑚礁及海灘白沙的來源之一。保育團體認為即使並非所有鸚哥魚都是法定保育類，考量牠們在海洋生態中的功能，仍建議民眾「不吃、不捕、不買」，以消費選擇降低市場需求，讓鸚哥魚留在海中發揮生態作用。

飲食媒體食力 foodNEXT分享針對本次事件的看法，特別點出鸚哥魚除了涉及珊瑚礁生態，也有食用上的安全疑慮。粉專引用農業部「有毒海洋生物主題館」資料指出，「鈍頭鸚哥魚」是可能具有雪卡毒素的魚種。貼文中表示，目前沒有證據顯示這次超市販售的鸚哥魚含有雪卡毒素，但部分鸚哥魚確實可能具有風險。並提醒，雪卡毒素可能隨珊瑚礁食物鏈進入魚體並累積，外觀看似正常也無法判斷是否含毒，且這類毒素耐熱，經烹煮也不一定能破壞。過去曾發生食用熱帶珊瑚礁魚後出現嘔吐、腹瀉、口喉麻痺等症狀，因此不建議隨意食用。

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