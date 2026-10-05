國慶連假僅3天、台東煙火分流 花蓮住房率估較中秋降溫

雙十國慶3天連假即將到來，花蓮縣旅宿業者表示，目前住房表現不如中秋及教師節4天連假，中秋連假平均住房率逾7成、部分旅宿更達8成以上，創近年同期新高；反觀國慶連假訂房率約5成左右。不過，在交通部觀光署與花蓮縣政府住宿補助雙重加持下，平日住房率回升，吸引不少退休銀髮族安排長天數旅遊，整體較前兩年增加約1成。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，中秋連假期間雖然無法搭配觀光署補助，但縣府推出縣民住宿優惠方案，吸引不少返鄉民眾入住旅館，整體住房率約8成，較過去兩年同期成長1成至1成5，其中連假前兩天住房率約8成，後兩天約6成，花蓮市區旅館前兩天更超過8成5。

張琄菡指出，觀光署與縣府9月起推出平日住宿補助後，旅館平均住房率提升至近4成，較以往增加超過1成；至於國慶連假，目前首日住房率約5成，第二天約4成5，收假日不到4成。她分析，中秋與國慶兩個連假間隔太近，加上國慶假期僅3天，民眾遠程旅遊意願較低，另因國慶煙火在台東舉辦，也分散部分東部旅遊人潮與交通運能，影響花蓮訂房表現。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾表示，中秋連假民宿住房率約7至8成，為近兩年最佳成績；國慶連假因天數較短，目前訂房率約3成多；不過，中央與地方補助同步上路後，平日住房率已接近3成，較過去兩年增加約1成，尤其吸引退休族群規畫慢遊行程。

縣府觀光處長余明勲表示，花蓮推出國旅補助3.0方案，自由行旅客前兩晚每晚可獲1000元補助，並可搭配觀光署補助使用；此外，Long Stay方案連續住宿可再享每日500元補助，每月最高補助7000元，且每月皆可申請一次，鼓勵旅客深度旅遊。

余明勲指出，縣府住宿補助自9月上路以來，已有近10萬人完成自由行會員登錄，等同約10萬間房次有機會使用補助，僅1個月自由行補助預算執行率已達三分之一，補助方案將持續至12月底，縣府後續也將推出多項觀光活動，希望吸引更多遊客安排平日及長天數旅遊，帶動花蓮觀光產業持續回溫。