快訊

富不過三代？2億祖產18年剩幾千萬 網揭「最燒錢」不是吃喝玩樂

蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

聽新聞
0:00 / 0:00

國慶連假僅3天、台東煙火分流 花蓮住房率估較中秋降溫

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
今年花蓮中秋連假平均住房率逾7成、部分旅宿更達8成以上，創近年同期新高。圖為中秋連假花蓮車站人潮。記者王思慧／攝影
今年花蓮中秋連假平均住房率逾7成、部分旅宿更達8成以上，創近年同期新高。圖為中秋連假花蓮車站人潮。記者王思慧／攝影

雙十國慶3天連假即將到來，花蓮縣旅宿業者表示，目前住房表現不如中秋及教師節4天連假，中秋連假平均住房率逾7成、部分旅宿更達8成以上，創近年同期新高；反觀國慶連假訂房率約5成左右。不過，在交通部觀光署與花蓮縣政府住宿補助雙重加持下，平日住房率回升，吸引不少退休銀髮族安排長天數旅遊，整體較前兩年增加約1成。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，中秋連假期間雖然無法搭配觀光署補助，但縣府推出縣民住宿優惠方案，吸引不少返鄉民眾入住旅館，整體住房率約8成，較過去兩年同期成長1成至1成5，其中連假前兩天住房率約8成，後兩天約6成，花蓮市區旅館前兩天更超過8成5。

張琄菡指出，觀光署與縣府9月起推出平日住宿補助後，旅館平均住房率提升至近4成，較以往增加超過1成；至於國慶連假，目前首日住房率約5成，第二天約4成5，收假日不到4成。她分析，中秋與國慶兩個連假間隔太近，加上國慶假期僅3天，民眾遠程旅遊意願較低，另因國慶煙火在台東舉辦，也分散部分東部旅遊人潮與交通運能，影響花蓮訂房表現。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾表示，中秋連假民宿住房率約7至8成，為近兩年最佳成績；國慶連假因天數較短，目前訂房率約3成多；不過，中央與地方補助同步上路後，平日住房率已接近3成，較過去兩年增加約1成，尤其吸引退休族群規畫慢遊行程。

縣府觀光處長余明勲表示，花蓮推出國旅補助3.0方案，自由行旅客前兩晚每晚可獲1000元補助，並可搭配觀光署補助使用；此外，Long Stay方案連續住宿可再享每日500元補助，每月最高補助7000元，且每月皆可申請一次，鼓勵旅客深度旅遊。

余明勲指出，縣府住宿補助自9月上路以來，已有近10萬人完成自由行會員登錄，等同約10萬間房次有機會使用補助，僅1個月自由行補助預算執行率已達三分之一，補助方案將持續至12月底，縣府後續也將推出多項觀光活動，希望吸引更多遊客安排平日及長天數旅遊，帶動花蓮觀光產業持續回溫。

今年花蓮中秋連假平均住房率逾7成、部分旅宿更達8成以上，創近年同期新高。圖為中秋連假東大門夜市人潮。記者王思慧／攝影
今年花蓮中秋連假平均住房率逾7成、部分旅宿更達8成以上，創近年同期新高。圖為中秋連假東大門夜市人潮。記者王思慧／攝影

國慶 連假 煙火

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國旅平日補助新制上路 中秋連假奏效 7成9業者平日訂房出現成長

星期評論／補助只救急 花蓮觀光要有長久之計

國慶連假平均訂房率61.16％ 6縣市逾6成、這縣市訂房率最高

台東國慶焰火可搭免費接駁公車 兩地可搭人滿即發車

相關新聞

東北季風報到今雨最大 宜花大台北午後南部山區大雨 周三低溫20度以下

今天起東北季風報到，中央氣象署預報員李孟軒上午指出，這波東北季風影響到周三，今天是本周雨最大的一天，宜、花及大台北局部大雨，北部山區及午後南部山區有較大雨勢。今天北、宜、花氣溫下降，高溫約28度。周三清晨是本周溫度最低的一天，北部空曠及近山區可能20度以下。

呼吸道感染恐加速慢性肺病 醫籲COPD、氣喘患者五大疫苗補齊防線

入秋後氣溫轉涼，呼吸道病毒逐漸活躍，對一般人可能只是一場感冒，對慢性阻塞性肺病（COPD）及氣喘患者卻可能讓病情急轉。台灣慢性阻塞性肺病學會與台灣氣喘學會今公布「台灣慢性阻塞性肺病與氣喘患者呼吸道疫苗接種建議」，首度整合流感、新冠肺炎、肺炎鏈球菌、呼吸道細胞融合病毒（RSV）及百日咳五大疫苗，呼籲慢性肺病患者提前防堵感染。

國慶連假平均訂房率61.16％ 6縣市逾6成、這縣市訂房率最高

國慶連假（10月9日至11日）將至，交通部觀光署統計至10月2日的國旅訂房率，連假前2日平均訂房率為61.16%，總計有6縣市訂房率超過6成，其中訂房率最高前3名分別為台北市76.49%、連江縣76.19％、台東縣65.53％。

「左流右新」4天流感打82.9萬劑、新冠30.3萬劑 疾管署：健康幣打氣旺

今年公費流感及新冠疫苗10月1日同步開打，「左流右新」接種比去年更旺。疾管署長羅一鈞表示，截至昨天為止，開打4天流感疫苗已接種約82.9萬人次、新冠疫苗約30.3萬人次，兩者接種情況都比去年同期增加約一至兩成，其中又以新冠疫苗成長較明顯。

牙醫拍片用診所器具卸美甲 衛生局將查 石崇良：若違反規定依法查處

擁有4.4萬粉絲的牙醫拍片挑戰用牙科器械卸美甲，引發網友撻伐，擔心有衛生疑慮，北市衛生局表示，將派員前往稽查。衛福部長石崇良今回應，醫療器械作為其他用途，可能造成感染控管風險，地方衛生局稽查後，若有發現違反相關規定，將依法查處。

上班帶傘！4縣市大雨特報 恐一路下到明天

中央氣象署上午8時35分針對北北基及花蓮4縣市發布大雨特報，指出對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(5)日基隆北海岸、大台北山區及花蓮地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。