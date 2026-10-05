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9歲男童包皮反覆發炎 醫用包皮槍手術解除困擾

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
仁愛長庚合作聯盟醫院兒童外科醫師董宣杋說，包皮槍手術優點是手術時間較短、出血量較少，傷口整齊，術後隔天便可上學。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供
仁愛長庚合作聯盟醫院兒童外科醫師董宣杋說，包皮槍手術優點是手術時間較短、出血量較少，傷口整齊，術後隔天便可上學。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供

1名9歲男童有多次包皮炎病史，家長最近發現他在解尿時包皮會鼓起，尿流逐漸變細，直到某天夜裡突然完全解不出尿，下腹部也明顯脹痛不適。醫師發現，男童的包皮因反覆發炎導致開口狹窄並產生沾黏，於是小心將沾黏的包皮口撐開後，引流出約8百c.c.尿液，症狀才得以緩解，並診斷確是包皮乾燥性硬化性龜頭炎合併急性尿滯留。經為他執行包皮槍手術後，解尿才恢復正常。

仁愛長庚合作聯盟醫院兒童外科醫師董宣杋說，男童因包皮反覆感染導致包皮口逐漸出現纖維化狹窄，排尿受到影響，最終發展成急性尿滯留，若未進一步接受治療，極可能再發生類似情況。不僅造成明顯不適，也增加泌尿道感染和腎臟損傷的風險。包皮槍手術治療，優點是手術時間較短、出血量較少，傷口整齊，術後僅有輕微腫脹與不適，隔天便可上學。回診追蹤時，男童排尿順暢，不再出現包皮鼓起或尿流變細的情形。

他說，兒童包皮槍手術的適應症主要包括病理性包莖、反覆包皮炎或龜頭炎經保守治療無效者、反覆泌尿道感染、泌尿系統異常、包皮嵌頓，以及包皮口狹窄導致急性尿滯留，以及其他罕見適應症如短包皮繫帶造成勃起疼痛或性交困難。

董宣杋說，許多家長擔心孩子包皮翻不開，其實多數情況屬於「生理性包莖」，是正常的發育過程，並不需要急著治療。也就是說大多數男童在青春期前，包皮會隨著成長自然鬆開、變得可以翻開，這是正常的發育現象，不代表異常或疾病。在臨床上多數「生理性包莖」不需要治療或手術，只要配合正確的清潔衛教，並由醫師定期追蹤即可。

他說，孩子因年齡與配合度不同，手術方式必須更審慎評估。對於尚無法配合的孩童，建議在全身麻醉下進行，但多半不需要插管，使用較溫和、安全的喉罩即可。在傷口處理上，青春期前的孩子大多數不必使用傳統縫線，可改用醫療級生物膠黏合，不僅減少疼痛，也讓傷口更平整。

另外，若孩子年紀較小或合併有隱藏式陰莖、陰莖彎曲、扭轉或尿道下裂等情況，包皮可能是日後矯正手術的重要材料，不宜貿然切除，這類情況建議由兒童外科或小兒泌尿科醫師進行專業評估，再決定是否需要手術或適合手術的時間。

仁愛長庚合作聯盟醫院兒童外科醫師董宣杋。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供
仁愛長庚合作聯盟醫院兒童外科醫師董宣杋。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供

長庚 尿液 手術

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