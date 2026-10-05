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講話「臭乳呆」長大就會好？治療師提醒4歲仍口齒不清盡早就醫

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「臭乳呆」家長多認為長大就會好？語言治療師提醒4歲仍口齒不清盡早就。圖／安南醫院復健科提供
「臭乳呆」家長多認為長大就會好？語言治療師提醒4歲仍口齒不清盡早就。圖／安南醫院復健科提供

許多父母在幼兒成長過程遇到孩子出現所謂「臭乳呆」狀況、認為長大就會好。不過台南市立安南醫院復健科提醒，「臭乳呆」 如到4歲仍口齒不清應接受專業評估是否「構音異常」，再依狀況判斷是否需要治療。

兒童語音能力會隨年齡、口腔動作協調及聽辨能力逐漸成熟，一般到了3歲半至4歲，說話清晰度會逐步提升；不過個別發展速度及不同語音的成熟時間仍有差異。

然而口齒不清的原因不盡相同，部分可能與構音異常有關。安南醫院復健科表示，若4歲左右仍有明顯發音不清、特定語音持續發錯，甚至影響他人理解，建議接受專業評估，了解孩子語音發展情形。

復健科語言治療師葉珈瑄表示，說話看似簡單，實際上需要呼吸、發聲，及牙齒、舌頭、嘴唇等構音器官相互協調，才能形成語音並組成字詞與句子。若構音器官位置、氣流控制或舌頭動作協調出現問題，就可能影響發音正確與清晰度。

葉珈瑄指出，構音異常原因大致可分四類。第一類構音器官沒明顯結構異常，卻仍出現發音不清；第二類器質性可能與舌繫帶、牙齒咬合或唇顎裂等構造有關；第三類神經或肌肉控制所造成動作協調問題，例如部分腦性麻痺兒童；第四類是聽力損失，因接收、辨識語音及聽覺回饋受限，影響語音學習。

語言治療師施毅孟表示，若到4歲左右仍有較明顯的口齒不清，建議可至設有語言治療師的醫療院所接受評估是否有構音異常的問題，再依個別狀況判斷是否需要治療。

若經評估需要接受構音治療，語言治療師會依孩子的錯誤音型及能力，透過視覺、聽覺等提示協助掌握正確發音。例如：練習需要送氣的語音時，可利用衛生紙觀察氣流帶動紙張的變化，幫助孩子理解送氣方式，再循序從單音、字詞練習，至句子與日常對話。

施毅孟指出，構音治療所需時間會因問題類型、程度及居家練習情況而異。家長可將治療師提供的技巧融入生活，透過耐心示範及適度鼓勵，協助孩子將學會的發音逐漸運用於自然對話。若對孩子的發音有所疑慮，與其一味等待「長大自然會好」，更應透過專業評估及早釐清原因。

治療師 語音 說話

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