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國慶連假平均訂房率61.16％ 6縣市逾6成、這縣市訂房率最高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年國慶3天連假，假期前2日平均訂房率61.16%，其中台北市訂房率最高達76.49%。聯合報系資料照
今年國慶3天連假，假期前2日平均訂房率61.16%，其中台北市訂房率最高達76.49%。聯合報系資料照

國慶連假（10月9日至11日）將至，交通部觀光署統計至10月2日的國旅訂房率，連假前2日平均訂房率為61.16%，總計有6縣市訂房率超過6成，其中訂房率最高前3名分別為台北市76.49%、連江縣76.19％、台東縣65.53％。

觀光署統計115年國慶連假訂房率，統計至10月2日止，連假前2日（10月9日至10日）平均訂房率最高前3名，依序為台北市76.49%、連江縣76.19%、台東縣65.53%；加上桃園市、宜蘭縣，共計5 個縣市超過總平均61.16%；另加上嘉義市有6個縣市超過6成。

針對國慶3天連假各日訂房率前3名縣市，10月9日為連江縣85.71%、台北市74.69%、宜蘭縣68.86%；加上桃園市、嘉義縣、嘉義市、台南市、台東縣及金門縣等6個縣市，共計9個縣市超過6成。

10月10日台北市78.28%、台東縣67.86%、連江縣66.67%；加上桃園市，共計4個縣市超過6成；10月11日台北市60.90%、台南市39.61%、新北市35.20%。

觀光署分析，國慶日連假期間，各縣市推出特色活動、大型展覽與季節限定遊程，包含基隆小卷季、台北與新北有國慶限定光雕展與草山賞芒花及健行、桃園市台灣設計展、雲林縣國際偶戲節、嘉義市舉辦光纖影舞及光影藝術展、宜蘭2026亞太傳統藝術節、台東國慶焰火活動、馬祖賞燕鷗尾聲與2026澎湖秋瘋季等。

觀光署強調，此為國慶日連假7天前由旅宿業填報的訂房率統計，因許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者目前也持續接受訂房中，最終各縣市旅宿業統計的住房率可能會與此數據不同。

國慶 連假 台東

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