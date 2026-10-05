「磷」具戰略價值 將從防治轉型循環回收

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「磷是有戰略價值的資源，未來要從污染防治轉型回收再利用！」環境部長彭啟明5日在淨水論壇上表示，過去都是希望減少飲用水中的磷含量，但磷在肥料、半導體等產業有戰略價值，且不可再生，因此將結合循環經濟產業，發展磷回收等技術，減少污染兼顧發展新經濟。

磷是肥料重要原料

環境部5日舉行「淨水永續：國際磷資源循環技術論壇」。彭啟明表示，「磷」在過去是飲用水希望儘量去化的物質，如果水中磷太多會造成藻類增加、讓水缺氧，但如今發現磷資源有限，要加強回收，而且植物的肥料也需要磷，相關資源還不可再生，具有戰略價值，因此希望強化磷的資源回收，讓負擔轉化為價值。

「法規會愈來愈嚴格、還要搭配技術升級！」彭啟明強調，歐盟、美國與日本都陸續推動相關措施，將磷從「污染防治」的角度轉化為「資源循環」，因此希望將磷從錯的地方拿到對的地方應用。他強調，台灣的經濟會發展得愈來愈好，民眾對於環境的要求愈來愈高，因此將推動智慧化、驗證與新技術（如磷結晶），並建立回收管道。

彭啟明指出，循環經濟相關上市櫃公司在台灣有69家、總營收約新台幣1兆元，收益排行很前面，但行業的薪資與股價都在中後半段，而未上市的公司也面臨類似的問題。因此除了廢水回收以外，更希望建立整體性的「循環經濟」產業。

含磷廢水依製程分流

論壇邀請美國喬治亞州谷內郡水資源中心董事藍家齊以及日本京都大學工學研究科西村文武教授，分享美國污水處理廠磷資源化及日本產業廢水管制與磷回收技術。

藍家齊分享說，美國的污水處理廠透過磷酸銨鎂回收系統，將回收的磷製成高附加價值結晶肥料，每座反應器每日約可產出2噸，並以每噸約4百美元的價格出售；西村文武則指出，高濃度含磷廢水宜依製程分流，回收過程也須考量氟化物、金屬等共存物對處理成效及產物品質的影響，並依回收產物用途評估技術適用性與經濟效益。

【更多精采內容，詳見 】