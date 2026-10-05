「左流右新」4天流感打82.9萬劑、新冠30.3萬劑 疾管署：健康幣打氣旺

今年公費流感及新冠疫苗10月1日同步開打，「左流右新」接種比去年更旺。疾管署長羅一鈞表示，截至昨天為止，開打4天流感疫苗已接種約82.9萬人次、新冠疫苗約30.3萬人次，兩者接種情況都比去年同期增加約一至兩成，其中又以新冠疫苗成長較明顯。

羅一鈞認為，今年「健康幣」正式上路，民眾接種流感疫苗可獲450幣、新冠疫苗900幣，一次完成「左流右新」就能進帳1350健康幣，確實提高民眾接種意願。國健署統計，10月1日至4日的Health GO APP統計，完成註冊人數共17萬5,079人。健保署提供健康幣統計數字，同意參加健康幣活動人數37萬5,961人，完成生活型態評估量表人數34萬436人。

2026年度公費流感及新冠疫苗自10月1日起分兩階段開打，第一階段涵蓋醫事及防疫人員、65歲以上長者、孕婦、幼兒、具潛在疾病者、長照機構住民及工作人員等11大類對象。第二階段則自11月2日起，流感、新冠疫苗同步開放50至64歲無高風險慢性病成人公費接種。

羅一鈞表示，由於開打後適逢周末，這兩天接種人數相對較少，仍需持續觀察今天恢復上班後的接種情況，預期流感疫苗累計接種人數可望突破100萬。整體而言，今年疫苗開打初期「打氣不錯」，新冠疫苗的成長尤其受到關注。

羅一鈞分析，除了民眾對秋冬呼吸道疾病防護意識提高，「健康幣」政策也是重要誘因。自今年10月1日起，年滿18歲民眾接種流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗，可分別獲得450、900及600健康幣，其中新冠疫苗一次可獲900幣，是三種疫苗中回饋最高的項目。

符合資格的成年人，若同一天完成流感及新冠疫苗接種，就能一次獲得1350健康幣。羅一鈞說，健康幣政策上路後確實帶動不少民眾討論，也進一步提高接種意願，尤其新冠疫苗「一次就有900健康幣」，對提升打氣的效果更為明顯。

疾管署今年採購約644.9萬劑標準型流感疫苗及約17萬劑加強型流感疫苗，並保留視需求追加採購空間；新冠疫苗則採購220萬劑Moderna疫苗。目前全台約有4000家流感、新冠疫苗合約院所提供接種服務。