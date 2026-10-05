快訊

認知障礙家庭是注定失格的家長？國際經驗反思台灣兒童保護

驚悚瞬間！長庚接駁車失控撞進轉運站 玻璃碎裂2候車民眾受傷

沙國逆勢對亞洲大砍油價！折價創六年最大 動機曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

「左流右新」4天流感打82.9萬劑、新冠30.3萬劑 疾管署：健康幣打氣旺

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
「左流右新」開打，4天打氣旺，健康幣確實增加民眾意願。聯合報系資料照
「左流右新」開打，4天打氣旺，健康幣確實增加民眾意願。聯合報系資料照

今年公費流感新冠疫苗10月1日同步開打，「左流右新」接種比去年更旺。疾管署長羅一鈞表示，截至昨天為止，開打4天流感疫苗已接種約82.9萬人次、新冠疫苗約30.3萬人次，兩者接種情況都比去年同期增加約一至兩成，其中又以新冠疫苗成長較明顯。

羅一鈞認為，今年「健康幣」正式上路，民眾接種流感疫苗可獲450幣、新冠疫苗900幣，一次完成「左流右新」就能進帳1350健康幣，確實提高民眾接種意願。國健署統計，10月1日至4日的Health GO APP統計，完成註冊人數共17萬5,079人。健保署提供健康幣統計數字，同意參加健康幣活動人數37萬5,961人，完成生活型態評估量表人數34萬436人。

2026年度公費流感及新冠疫苗自10月1日起分兩階段開打，第一階段涵蓋醫事及防疫人員、65歲以上長者、孕婦、幼兒、具潛在疾病者、長照機構住民及工作人員等11大類對象。第二階段則自11月2日起，流感、新冠疫苗同步開放50至64歲無高風險慢性病成人公費接種。

羅一鈞表示，由於開打後適逢周末，這兩天接種人數相對較少，仍需持續觀察今天恢復上班後的接種情況，預期流感疫苗累計接種人數可望突破100萬。整體而言，今年疫苗開打初期「打氣不錯」，新冠疫苗的成長尤其受到關注。

羅一鈞分析，除了民眾對秋冬呼吸道疾病防護意識提高，「健康幣」政策也是重要誘因。自今年10月1日起，年滿18歲民眾接種流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗，可分別獲得450、900及600健康幣，其中新冠疫苗一次可獲900幣，是三種疫苗中回饋最高的項目。

符合資格的成年人，若同一天完成流感及新冠疫苗接種，就能一次獲得1350健康幣。羅一鈞說，健康幣政策上路後確實帶動不少民眾討論，也進一步提高接種意願，尤其新冠疫苗「一次就有900健康幣」，對提升打氣的效果更為明顯。

疾管署今年採購約644.9萬劑標準型流感疫苗及約17萬劑加強型流感疫苗，並保留視需求追加採購空間；新冠疫苗則採購220萬劑Moderna疫苗。目前全台約有4000家流感、新冠疫苗合約院所提供接種服務。

健康幣 新冠 流感

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

健康幣累積 成人健檢和癌篩無法溯及既往 石崇良：將請國健署評估

美沙冬不是「鼓勵吸毒」 羅一鈞：減害20年藥癮愛滋降至每年不到20例

乳癌早期發現比例從3成升至近7成 國健署籲40至74歲女性「2年一次」

清潔針具美沙冬阻愛滋 羅一鈞：1元防治省19元醫療費

相關新聞

東北季風報到今雨最大 宜花大台北午後南部山區大雨 周三低溫20度以下

今天起東北季風報到，中央氣象署預報員李孟軒上午指出，這波東北季風影響到周三，今天是本周雨最大的一天，宜、花及大台北局部大雨，北部山區及午後南部山區有較大雨勢。今天北、宜、花氣溫下降，高溫約28度。周三清晨是本周溫度最低的一天，北部空曠及近山區可能20度以下。

3颱共存！諾洛今早跨境成中颱、輕颱小熊同時出現 對台影響曝光

目前西北太平洋除了彩雲颱風，中央氣象署115年10月05日10時25分發布，又增諾洛及小熊，但3颱風距離台灣遙遠，對台灣天氣都沒有直接影響。

今北東變天下雨轉涼 快要有3颱 吳德榮揭路徑、影響

東北季風增強，北部和東半部要變天轉雨降溫了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天東北季風增強，氣溫明顯下降，北台轉涼。

文湖線月台塞爆 北捷：列車偵測障礙物警訊有異

台北捷運文湖線今早發生列車異常狀況，影響到尖峰時間上班上學民眾通勤，不少民眾拍下擠在月台層的照片上傳網路，直呼即將遲到。北捷說，列車偵測到障礙物警訊，行控中心已派列車，班距調整當中。

7-8月期統一發票千萬元特別獎開出17張 幸運得主是你嗎？

115年7-8月期統一發票上月底開獎，財政部賦稅署統計，本期1000萬元特別獎共開出17張，200萬元獎則開出11張，提醒中獎人於10月6日至116年1月5日的領獎期間，攜帶身分證及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

國家警報響！北北基大雷雨轟1小時 新北山區暴雨

中央氣象署上午9時44分針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至10時44分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，請慎防溪(河)水暴漲、低窪地區積水、低能見度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。