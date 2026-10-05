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健康幣累積 成人健檢和癌篩無法溯及既往 石崇良：將請國健署評估

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
有網友反映今年10月前已完成健檢，無法獲得相應健康幣，衛福部長石崇良出席活動回應，將請國健署進一步評估可行性。記者沈能元／攝影
有網友反映今年10月前已完成健檢，無法獲得相應健康幣，衛福部長石崇良出席活動回應，將請國健署進一步評估可行性。記者沈能元／攝影

衛福部「健康幣」活動於10月1日開始，民眾只要完成公費健康檢查、癌症篩檢或接種流感、新冠疫苗，即可獲得相應健康幣。但有民眾在網上抱怨，若是今年1月到9月做的健檢，無法納入計算，「早知道先不要檢查」。衛福部長石崇良表示，任何計劃都有起算點，若往前追溯，可能衍生更多認定問題，將請國健署進一步評估可行性。

健康幣上路後，也有民眾反映制度起算時間問題。有網友表示，今年1月至9月期間已經完成健康檢查或相關篩檢，卻因健康幣活動10月1日才開始，無法將過去已完成的健康行為納入計算，覺得不太公平。

對此，石崇良回應，已請國健署研究是否具有溯及既往的可能性。不過，所有政策或計畫都會有一個起始點，若將健康幣追溯至今年1月1日，仍可能進一步產生「去年是否也可以計算」等問題，因此計畫起算點的設定難免會有遺珠之憾。

石崇良表示，衛福部會再仔細評估健康幣溯及既往的可能性，是否能夠調整仍待國健署研究後再決定。他也感謝民眾對健康幣政策的支持，健康幣APP下載量已進入各類免費APP下載排行前段，顯示民眾對全民健康運動政策相當支持。

國健署 石崇良 健康幣

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