快訊

認知障礙家庭是注定失格的家長？國際經驗反思台灣兒童保護

驚悚瞬間！長庚接駁車失控撞進轉運站 玻璃碎裂2候車民眾受傷

沙國逆勢對亞洲大砍油價！折價創六年最大 動機曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

美沙冬不是「鼓勵吸毒」 羅一鈞：減害20年藥癮愛滋降至每年不到20例

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
疾管署長羅一鈞表示，美沙冬替代療法是一種國際認可、透過口服低危害的醫學治療方式。記者廖靜清／攝影
疾管署長羅一鈞表示，美沙冬替代療法是一種國際認可、透過口服低危害的醫學治療方式。記者廖靜清／攝影

美沙冬替代治療、清潔針具等「減害政策」近日再掀討論。疾管署長羅一鈞表示，減害並非美化毒品，更不是鼓勵吸毒，而是在藥癮者尚無法完全戒除毒品前，先降低共用針具感染愛滋等公共衛生風險。台灣自2005年推動減害計畫後，注射藥癮者感染愛滋人數大幅下降，目前每年已降至20人以下，證明政策具有明顯成效。

羅一鈞指出，台灣2004至2005年間愛滋疫情快速升溫，2005年新增通報感染者達3377人，其中約2426人、占72%，感染原因與注射藥癮有關，主要風險就是共用針具、稀釋液等。政府因此陸續推動清潔針具、美沙冬替代療法及衛教、戒癮轉介等減害措施，疫情隨後明顯反轉。

根據台大公衛學院研究推估，清潔針具與美沙冬替代療法在2005年至2020年間，共預防約1萬3664名靜脈藥癮者感染愛滋，相關減害措施投入約210億元，卻可節省約4041億元愛滋相關醫療支出，換算每投入1元防治成本，可節省約19元醫療支出，具有高度成本效益。

羅一鈞說，美沙冬本身雖然具有成癮性，但它是用於鴉片類藥物成癮治療的藥物，透過醫療專業管理，以危害相對較低的方式取代海洛因，減少患者反覆注射毒品以及共用針具等高風險行為，也是國際上長期採行的戒癮與減害方式。

對於部分團體質疑，推動減害恐讓民眾誤以為是在「美化毒品」，羅一鈞強調，減害的目的從來不是合理化毒品使用，而是降低毒品對個人健康及公共衛生造成的傷害，「最終仍希望減少毒品使用，並完成戒治」。但戒癮並非一蹴可幾，患者往往同時面臨生理依賴、心理、家庭及社會等多重困境，因此在完全戒除之前，仍需要醫療及公共衛生措施介入。

至於外界關切是否能在社區提供美沙冬，羅一鈞說，清潔針具服務可由醫院或經地方衛生主管機關核准的民間團體執行，工作人員也須接受核准或訓練，並非毫無管理地任意發放。美沙冬則涉及醫師、藥師、護理人員等醫療專業，目前仍須由醫療機構提出申請及執行，在一般社區直接設點發放有實務上的限制。

羅一鈞強調，減害只是成癮防治的一環，不等於放棄戒毒。從過去20年的愛滋疫情變化來看，減害政策已證明能降低感染與醫療負擔，未來仍將與地方衛生單位持續推動，也盼社會給予第一線戒癮人員及正在戒治路上的藥癮者更多支持，協助他們逐步脫離毒品依賴。

愛滋 羅一鈞 吸毒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

清潔針具美沙冬阻愛滋 羅一鈞：1元防治省19元醫療費

黃偉哲曝台南20年前率先推清潔針具、美沙冬療法 成全國毒防政策

發乾淨針具是鼓勵吸毒？成癮專家：海洛因成癮是腦疾病 美沙冬防復發

台灣曾爆「藥癮愛滋」危機！1年2431人感染 減害20年降至每年百人以下

相關新聞

東北季風報到今雨最大 宜花大台北午後南部山區大雨 周三低溫20度以下

今天起東北季風報到，中央氣象署預報員李孟軒上午指出，這波東北季風影響到周三，今天是本周雨最大的一天，宜、花及大台北局部大雨，北部山區及午後南部山區有較大雨勢。今天北、宜、花氣溫下降，高溫約28度。周三清晨是本周溫度最低的一天，北部空曠及近山區可能20度以下。

3颱共存！諾洛今早跨境成中颱、輕颱小熊同時出現 對台影響曝光

目前西北太平洋除了彩雲颱風，中央氣象署115年10月05日10時25分發布，又增諾洛及小熊，但3颱風距離台灣遙遠，對台灣天氣都沒有直接影響。

今北東變天下雨轉涼 快要有3颱 吳德榮揭路徑、影響

東北季風增強，北部和東半部要變天轉雨降溫了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天東北季風增強，氣溫明顯下降，北台轉涼。

文湖線月台塞爆 北捷：列車偵測障礙物警訊有異

台北捷運文湖線今早發生列車異常狀況，影響到尖峰時間上班上學民眾通勤，不少民眾拍下擠在月台層的照片上傳網路，直呼即將遲到。北捷說，列車偵測到障礙物警訊，行控中心已派列車，班距調整當中。

7-8月期統一發票千萬元特別獎開出17張 幸運得主是你嗎？

115年7-8月期統一發票上月底開獎，財政部賦稅署統計，本期1000萬元特別獎共開出17張，200萬元獎則開出11張，提醒中獎人於10月6日至116年1月5日的領獎期間，攜帶身分證及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

國家警報響！北北基大雷雨轟1小時 新北山區暴雨

中央氣象署上午9時44分針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至10時44分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，請慎防溪(河)水暴漲、低窪地區積水、低能見度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。