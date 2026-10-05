美沙冬不是「鼓勵吸毒」 羅一鈞：減害20年藥癮愛滋降至每年不到20例

美沙冬替代治療、清潔針具等「減害政策」近日再掀討論。疾管署長羅一鈞表示，減害並非美化毒品，更不是鼓勵吸毒，而是在藥癮者尚無法完全戒除毒品前，先降低共用針具感染愛滋等公共衛生風險。台灣自2005年推動減害計畫後，注射藥癮者感染愛滋人數大幅下降，目前每年已降至20人以下，證明政策具有明顯成效。

羅一鈞指出，台灣2004至2005年間愛滋疫情快速升溫，2005年新增通報感染者達3377人，其中約2426人、占72%，感染原因與注射藥癮有關，主要風險就是共用針具、稀釋液等。政府因此陸續推動清潔針具、美沙冬替代療法及衛教、戒癮轉介等減害措施，疫情隨後明顯反轉。

根據台大公衛學院研究推估，清潔針具與美沙冬替代療法在2005年至2020年間，共預防約1萬3664名靜脈藥癮者感染愛滋，相關減害措施投入約210億元，卻可節省約4041億元愛滋相關醫療支出，換算每投入1元防治成本，可節省約19元醫療支出，具有高度成本效益。

羅一鈞說，美沙冬本身雖然具有成癮性，但它是用於鴉片類藥物成癮治療的藥物，透過醫療專業管理，以危害相對較低的方式取代海洛因，減少患者反覆注射毒品以及共用針具等高風險行為，也是國際上長期採行的戒癮與減害方式。

對於部分團體質疑，推動減害恐讓民眾誤以為是在「美化毒品」，羅一鈞強調，減害的目的從來不是合理化毒品使用，而是降低毒品對個人健康及公共衛生造成的傷害，「最終仍希望減少毒品使用，並完成戒治」。但戒癮並非一蹴可幾，患者往往同時面臨生理依賴、心理、家庭及社會等多重困境，因此在完全戒除之前，仍需要醫療及公共衛生措施介入。

至於外界關切是否能在社區提供美沙冬，羅一鈞說，清潔針具服務可由醫院或經地方衛生主管機關核准的民間團體執行，工作人員也須接受核准或訓練，並非毫無管理地任意發放。美沙冬則涉及醫師、藥師、護理人員等醫療專業，目前仍須由醫療機構提出申請及執行，在一般社區直接設點發放有實務上的限制。

羅一鈞強調，減害只是成癮防治的一環，不等於放棄戒毒。從過去20年的愛滋疫情變化來看，減害政策已證明能降低感染與醫療負擔，未來仍將與地方衛生單位持續推動，也盼社會給予第一線戒癮人員及正在戒治路上的藥癮者更多支持，協助他們逐步脫離毒品依賴。