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牙醫拍片用診所器具卸美甲 衛生局將查 石崇良：若違反規定依法查處

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
擁有4.4萬粉絲的牙醫拍片挑戰用牙科器械卸美甲。衛福部長石崇良今出席活動回應，醫療器械作為其他用途，可能造成感染控管風險，地方衛生局稽查後，若有發現違反相關規定，將依法查處。記者沈能元／攝影
擁有4.4萬粉絲的牙醫拍片挑戰用牙科器械卸美甲。衛福部長石崇良今出席活動回應，醫療器械作為其他用途，可能造成感染控管風險，地方衛生局稽查後，若有發現違反相關規定，將依法查處。記者沈能元／攝影

擁有4.4萬粉絲的牙醫拍片挑戰用牙科器械卸美甲，引發網友撻伐，擔心有衛生疑慮，北市衛生局表示，將派員前往稽查。衛福部長石崇良今回應，醫療器械作為其他用途，可能造成感染控管風險，地方衛生局稽查後，若有發現違反相關規定，將依法查處。

石崇良今天出席活動表示，醫療過程中，病人安全是最基本的，前一陣子新北診所導致C肝群聚的案例，就是感染控管出問題。同樣的，牙醫在口腔治療過程中，感染管制也相當重要，也都有列入地方衛生局考核的項目，已經請地方衛生局實際去了解，將醫療器械作為其他用途，是否會危及感染控管，若有違反相關規定，將依法查處。

一名牙醫近期PO影片分享，她發現自己牙醫診所的器具跟美甲師的卸甲工具很像，於是趁著診所沒人，竟拿治療牙齒的器械，幫自己把美甲磨掉，最後花了1個半小時完成，甚至在影片中鼓勵大家找認識的牙醫試試看。

許多網友看到影片，大呼實在非常惡心。雖然牙醫已將影片下架，但已有網友向衛生局檢舉，北市衛生局表示，該醫療器材不宜當作美甲工具，將派員前往稽查。

石崇良 衛生局 牙醫

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