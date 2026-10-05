台東國慶焰火可搭免費接駁公車 兩地可搭人滿即發車

國慶連假即將到來，今年10月10日國慶焰火預計在台東市卑南溪出海口施放，為因應觀賞人潮湧入造成交通壅塞，縣府今天宣布提供免費接駁服務，預計當天下午2時開始啟動，民眾可從台東火車站或台東轉運站搭車至施放會場，希望大家多運用大眾運具參與盛會。

睽違9年，今年國慶焰火重返台東。縣政府表示，國慶焰火的會場鄰近台東市區，民眾可步行前往或搭乘免費接駁專車，接駁車的服務時間自10日下午2時至晚間10時30分止，班距為每20分鐘一班，坐滿即發車，將視搭乘人數及交通狀況機動加開班次。

縣府說明，活動接駁車採雙向對開方式行駛，接駁車的車頭會設置「國慶焰火在台東活動接駁車」識別牌，首發站分別為台東火車站及市區台東轉運站，搭乘火車的旅客，可由台東火車站出口往右側步行至公車站第7月台搭乘。

台東轉運站部分，民眾可在轉運站第8月台候車。搭乘飛機旅客，可搭乘公路客運8128路線至台東轉運站，再轉乘國慶焰火活動接駁車前往活動會場。若要獲得國慶焰火活動管制措施及更多消息，可參閱台東縣政府官網：https://www.taitung.gov.tw/cp.aspx?n=17227