東北季風報到今雨最大 宜花大台北午後南部山區大雨 周三低溫20度以下

今天起東北季風報到，中央氣象署預報員李孟軒上午指出，這波東北季風影響到周三，今天是本周雨最大的一天，宜、花及大台北局部大雨，北部山區及午後南部山區有較大雨勢。今天北、宜、花氣溫下降，高溫約28度。周三清晨是本周溫度最低的一天，北部空曠及近山區可能20度以下。

李孟軒指出，今天東北季風增強，迎風面北部及東半部降雨機率提高，宜、花及大台北要留意有局部大雨，明起降雨有緩和趨勢，東北季風今起影響到周三。

未來降雨趨勢，李孟軒指出，今天水氣增加，降雨明顯，北部及東半部有短暫陣雨，宜、花及大台北留意有局部大雨，北部山區及午後南部山區有較大雨勢。

明天東北季風持續影響，但李孟軒指出，水氣減少，降雨減緩，桃園以北及東半部還會下雨；中午過後中部山區及南部會下雨，尤其南部山區午後雨勢明顯。周三及周四以多雲到晴為主，大台北及東半部仍有零星降雨，午後中南部山區有局部短暫雨。

至於周五起到周日國慶3天連假，李孟軒說，東邊有水氣移入，迎風面基隆、北海岸及大台北山區及宜花局部雨，午後中南部山區也會下雨。

溫度方面，李孟軒說，中南部高溫會下降一點，但高溫仍有30度以上。今起迎風面溫度下降，北部高溫約28度，較昨天下降約5度，花東明起高溫降到30度以下，明天北部及東半部比較涼，高溫約26度。低溫今起下降，周三清晨北部約21到23度，其他地區23、24度，北部空曠及近山區可能20度以下。

李孟軒表示，周三起由於水氣減少，陽光出現，白天溫度稍微回升。周四之後東北季風減弱，溫度會再上升，北部及東半部高溫約28度，中南部約30度以上，但日夜溫差大，各地低溫約22-24度。

一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供