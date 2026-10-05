快訊

認知障礙家庭是注定失格的家長？國際經驗反思台灣兒童保護

驚悚瞬間！長庚接駁車失控撞進轉運站 玻璃碎裂2候車民眾受傷

沙國逆勢對亞洲大砍油價！折價創六年最大 動機曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安、沈伯洋毒品政策交鋒 兩大醫界團體發聲：減害不等於鼓勵吸毒

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部於2005年推動藥癮愛滋減害計畫，包括衛生教育、清潔針具服務、美沙冬替代療法，使藥癮愛滋疫情迅速獲得控制。圖／衛福部疾管署提供
衛福部於2005年推動藥癮愛滋減害計畫，包括衛生教育、清潔針具服務、美沙冬替代療法，使藥癮愛滋疫情迅速獲得控制。圖／衛福部疾管署提供

台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈柏洋近期就毒品防制、減害政策及青少年反毒等議題引發社會討論。對此，醫師公會全國聯合會及台灣精神醫學會於毒品防制政策最新發表聯合聲明指出，毒品問題涉及公共衛生、醫療、教育、治安、家庭與社會安全，攸關下一代健康，相關政策不宜成為政黨或選舉攻防的工具，更應回歸醫學證據與公共利益理性討論。

醫師公會全聯會理事長陳相國、台灣精神醫學會理事長王仁邦均認為，毒品具有成癮性、濫用性、以及健康或社會危害性三個特性，醫界呼應目前的反毒政策，包括緝毒（阻絕供需）、驗毒（減少毒害）、戒毒（治療復歸）、到識毒（教育宣導與預防），各個構面都要完備。尤其對兒童及青少年，應採取更為積極有效的預防教育、早期辨識及適當介入措施，也強化校園安全與家庭支持，降低青少年接觸與使用毒品的風險。

聲明指出，反毒與減害並非互相排斥的政策，而是保護的雙重網。對於已經產生成癮問題的患者，醫療的任務是令長期處於晦暗痛苦的患者願意來到診間，共同討論治療策略；透過專業評估、藥物治療、心理與社會支持及持續追蹤，協助患者降低健康危害、脫離成癮並逐步恢復正常生活。

世界衛生組織近年持續強調，對海洛因成癮者，應提供以實證為基礎的治療，包括美沙冬（methadone）、丁基原啡因（buprenorphine）等藥物治療及心理社會支持；清潔針具交換等減害措施，亦是預防感染及銜接醫療的重要工具。

減害政策三支箭，乃為教育、醫療、以及清潔針具交換，過去台灣實施減害政策，漂亮地降低愛滋病或肝炎等血液傳染病，也在對抗海洛因成癮的部分貢獻極大，受國際肯定。支持減害絕不等於鼓勵吸毒，更不應被簡化為「支持毒品」或「縱容毒品」。

同樣地，基於正當醫療目的之合法管制藥品使用與非醫療之毒品使用，也必須清楚區分。公共政策應以明確法律規範、嚴謹醫療監督及完整成效評估為基礎，避免錯誤訊息造成社會誤解。

醫師公會全國聯合會及台灣精神醫學會共同呼籲，未來任何毒品政策討論，都應將「保護兒少、降低成癮、治療患者、阻斷毒品來源、維護社會安全」列為共同目標，而非彼此對立。對於不同政策主張，應公開提出科學證據、實施方式、風險評估及成效指標，讓社會在充分資訊下理性討論。

醫療專業不屬於任何政黨，也不應成為政治攻防的工具。面對毒品問題，醫界願意與中央及地方政府、教育、警政、社政及民間團體共同合作，以「預防至上、兒少優先、治療為本、實證決策、醫警社政合作」為原則，建立兼顧健康、治安與人權的毒品防制體系。

蔣萬安 沈伯洋 毒品

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃偉哲曝台南20年前率先推清潔針具、美沙冬療法 成全國毒防政策

挺沈伯洋昔日毒品政策主張 張景森提國際經驗酸蔣萬安亂打又亂說

防疫學會：公衛減害與毒品開放不能混淆 嚴守社區與校園防疫反毒紅線

台北市長選戰「毒品」成焦點 紅絲帶基金會：勿抹煞愛滋減害公衛價值

相關新聞

東北季風報到今雨最大 宜花大台北午後南部山區大雨 周三低溫20度以下

今天起東北季風報到，中央氣象署預報員李孟軒上午指出，這波東北季風影響到周三，今天是本周雨最大的一天，宜、花及大台北局部大雨，北部山區及午後南部山區有較大雨勢。今天北、宜、花氣溫下降，高溫約28度。周三清晨是本周溫度最低的一天，北部空曠及近山區可能20度以下。

3颱共存！諾洛今早跨境成中颱、輕颱小熊同時出現 對台影響曝光

目前西北太平洋除了彩雲颱風，中央氣象署115年10月05日10時25分發布，又增諾洛及小熊，但3颱風距離台灣遙遠，對台灣天氣都沒有直接影響。

今北東變天下雨轉涼 快要有3颱 吳德榮揭路徑、影響

東北季風增強，北部和東半部要變天轉雨降溫了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天東北季風增強，氣溫明顯下降，北台轉涼。

文湖線月台塞爆 北捷：列車偵測障礙物警訊有異

台北捷運文湖線今早發生列車異常狀況，影響到尖峰時間上班上學民眾通勤，不少民眾拍下擠在月台層的照片上傳網路，直呼即將遲到。北捷說，列車偵測到障礙物警訊，行控中心已派列車，班距調整當中。

7-8月期統一發票千萬元特別獎開出17張 幸運得主是你嗎？

115年7-8月期統一發票上月底開獎，財政部賦稅署統計，本期1000萬元特別獎共開出17張，200萬元獎則開出11張，提醒中獎人於10月6日至116年1月5日的領獎期間，攜帶身分證及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

國家警報響！北北基大雷雨轟1小時 新北山區暴雨

中央氣象署上午9時44分針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至10時44分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，請慎防溪(河)水暴漲、低窪地區積水、低能見度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。