蔣萬安、沈伯洋毒品政策交鋒 兩大醫界團體發聲：減害不等於鼓勵吸毒

台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈柏洋近期就毒品防制、減害政策及青少年反毒等議題引發社會討論。對此，醫師公會全國聯合會及台灣精神醫學會於毒品防制政策最新發表聯合聲明指出，毒品問題涉及公共衛生、醫療、教育、治安、家庭與社會安全，攸關下一代健康，相關政策不宜成為政黨或選舉攻防的工具，更應回歸醫學證據與公共利益理性討論。

醫師公會全聯會理事長陳相國、台灣精神醫學會理事長王仁邦均認為，毒品具有成癮性、濫用性、以及健康或社會危害性三個特性，醫界呼應目前的反毒政策，包括緝毒（阻絕供需）、驗毒（減少毒害）、戒毒（治療復歸）、到識毒（教育宣導與預防），各個構面都要完備。尤其對兒童及青少年，應採取更為積極有效的預防教育、早期辨識及適當介入措施，也強化校園安全與家庭支持，降低青少年接觸與使用毒品的風險。

聲明指出，反毒與減害並非互相排斥的政策，而是保護的雙重網。對於已經產生成癮問題的患者，醫療的任務是令長期處於晦暗痛苦的患者願意來到診間，共同討論治療策略；透過專業評估、藥物治療、心理與社會支持及持續追蹤，協助患者降低健康危害、脫離成癮並逐步恢復正常生活。

世界衛生組織近年持續強調，對海洛因成癮者，應提供以實證為基礎的治療，包括美沙冬（methadone）、丁基原啡因（buprenorphine）等藥物治療及心理社會支持；清潔針具交換等減害措施，亦是預防感染及銜接醫療的重要工具。

減害政策三支箭，乃為教育、醫療、以及清潔針具交換，過去台灣實施減害政策，漂亮地降低愛滋病或肝炎等血液傳染病，也在對抗海洛因成癮的部分貢獻極大，受國際肯定。支持減害絕不等於鼓勵吸毒，更不應被簡化為「支持毒品」或「縱容毒品」。

同樣地，基於正當醫療目的之合法管制藥品使用與非醫療之毒品使用，也必須清楚區分。公共政策應以明確法律規範、嚴謹醫療監督及完整成效評估為基礎，避免錯誤訊息造成社會誤解。

醫師公會全國聯合會及台灣精神醫學會共同呼籲，未來任何毒品政策討論，都應將「保護兒少、降低成癮、治療患者、阻斷毒品來源、維護社會安全」列為共同目標，而非彼此對立。對於不同政策主張，應公開提出科學證據、實施方式、風險評估及成效指標，讓社會在充分資訊下理性討論。

醫療專業不屬於任何政黨，也不應成為政治攻防的工具。面對毒品問題，醫界願意與中央及地方政府、教育、警政、社政及民間團體共同合作，以「預防至上、兒少優先、治療為本、實證決策、醫警社政合作」為原則，建立兼顧健康、治安與人權的毒品防制體系。