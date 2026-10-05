影／國產醫療AI大會登場 石崇良：醫療元宇宙落地

「數位孿生」與醫療元宇宙不再只是前瞻概念，而是正式走入台灣臨床日常。衛生福利部在台北晶華酒店舉辦「2026國產AI 3D醫療影像暨元宇宙應用大會」，衛福部長石崇良出席致詞指出，各界高度關注的數位孿生（Digital Twin）技術，如今已具體落地並實質應用於台灣醫療前線。

石崇良指出，醫學應用端正加速邁入智慧化，這項技術從醫學生的大體解剖教學，到臨床第一線向病患進行術前病況解說，都能透過立體影像消弭溝通落差；在專業醫療端，更能有效協助醫師進行術前規劃，甚至在手術進行當下，透過擴增實境技術提供即時導航與引導，大幅提升手術精準度與安全性，展現數位元宇宙在醫療照護上的實質價值。

同場出席的總統府副秘書長何志偉代表總統府致詞時則肯定，近年政府積極推動生技醫藥產業發展條例、再生醫療法等法案通過，健全生醫法制化環境。何志偉表示，過去醫療掃描多受限於黑白2D切片，如今在產官學研通力合作下，順利跨入3D立體影像與數據化風險判讀，不僅提升臨床品質，更是台灣智慧醫療發光發熱的榮耀時刻。

現場工作人員配戴頭戴式顯示器，操作展示國產AI 3D醫療影像於元宇宙虛擬空間的手勢互動與導航技術。記者張文玠／攝影