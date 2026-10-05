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3颱共存！諾洛今早跨境成中颱、輕颱小熊同時出現 對台影響曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
颶風「Nolo」今早8時發展為中颱，而位於威克島南方海面的熱帶性低氣壓，也在今早8時發展為第28號颱風「小熊」。圖／中央氣象署提供
颶風「Nolo」今早8時發展為中颱，而位於威克島南方海面的熱帶性低氣壓，也在今早8時發展為第28號颱風「小熊」。圖／中央氣象署提供

目前西北太平洋除了彩雲颱風，中央氣象署115年10月05日10時25分發布，又增諾洛及小熊，但3颱風距離台灣遙遠，對台灣天氣都沒有直接影響。

中央氣象署指出，原位於中太平洋海面的熱帶氣旋「Nolo」，於今早8時跨越國際換日線，進入西北太平洋，成為今年第27號颱風「諾洛」，未來將向西移動；同時，位於威克島南方海面的熱帶性低氣壓，也在今早8時發展為第28號颱風「小熊」（KOGUMA），兩者均對台灣無直接影響。

根據氣象數資訊，中度颱風「諾洛」今（5日）早8時跨越國際換日線，進入西北太平洋，目前中心位置在北緯24.7度，東經179.4度，以每小時25公里速度，向西北西進行。近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑70公里。

而輕度颱風「小熊」也在今早8時從熱帶性低氣壓發展成颱風，目前中心位置在北緯10.5度，東經168.1度，以每小時8公里速度，向北北東進行，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風平均暴風半徑100公里。

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，彩雲目前是強颱，在台灣東邊、距離有2500公里，未來偏北移動，對台灣天氣沒有影響。

小熊 對台 氣象署

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