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石崇良：清潔針具、替代療法是既定政策 減害措施早有具體成效

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
衛福部長石崇良今天表示，提供清潔針具和替代療法政府既定的減害政策，已有明確實證成效，將持續從源頭防毒、校園宣導，以及戒毒、治療等面向推動反毒工作，並透過社區支持協助藥癮者脫離毒品、回歸社會，防堵毒品衍生的犯罪風險。記者沈能元／攝影
衛福部長石崇良今天表示，提供清潔針具和替代療法政府既定的減害政策，已有明確實證成效，將持續從源頭防毒、校園宣導，以及戒毒、治療等面向推動反毒工作，並透過社區支持協助藥癮者脫離毒品、回歸社會，防堵毒品衍生的犯罪風險。記者沈能元／攝影

針對近日台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋就毒品減害政策隔空交鋒，衛福部長石崇良今天表示，政府反毒政策必須秉持科學決策，現行減害措施已有明確成效，政府既定政策是持續從源頭防毒、校園宣導，以及戒毒、治療等面向推動反毒工作，並透過社區支持協助藥癮者脫離毒品、回歸社會，防堵毒品衍生的犯罪風險。

石崇良指出，政府反毒政策主要分為三大區塊，第一是從源頭杜絕毒品，包括緝毒及防毒；第二是宣導拒毒，尤其著重校園毒品防制；第三則是戒毒及治療，其中衛福部在戒毒、治療及藥癮者照護上扮演重要角色。

針對近日引發討論的毒品減害政策，石崇良說，台灣自2005年起推動毒癮者愛滋減害計畫，主要包含清潔針具及替代療法兩大部分。清潔針具主要是避免藥癮者因共用針具造成交叉感染，降低愛滋病毒、肝炎等傳染病風險；替代療法則包括美沙冬等藥物治療，協助鴉片類藥癮者逐步進入醫療體系接受治療，2011年後也導入丁基原啡因等口服藥物，透過醫療及社區支持，協助藥癮者逐步脫離毒品。。

石崇良表示，清潔針具政策實施至今，從公共衛生角度已看到明確成效，過去愛滋病毒感染個案中，曾有72%與毒癮者共用針具相關，如今相關比率已大幅下降；愛滋病毒新增個案數也在2017年達高峰後逐步下降，顯示減害措施對傳染病防治具有具體、明確的科學實證。

至於替代療法，石崇良說，戒毒是一條漫長的道路，尤其海洛因等鴉片類毒品可能造成腦部及神經系統變化，並非單純要求藥癮者立即停止使用毒品就能成功，因此無論是初期的美沙冬口服液，還是後來導入丁基原啡因，都是原本就有的替代療法。

石崇良指出，替代療法除了協助藥癮者接受治療，也有助於降低因取得毒品而衍生的犯罪風險。毒品供應背後往往涉及犯罪集團，因此如何協助藥癮者脫離毒品及犯罪環境，重新回歸社會，需要完整的社區支持及長期治療。

石崇良強調，政府目前的政策方向很明確，就是回歸社區、提供長期支持，協助藥癮者脫離毒品、復歸社會，這也是政府既定的毒品防制政策。

石崇良 沈伯洋 蔣萬安

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