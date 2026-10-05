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3颱共存！10日恐還有颱風「薔琵」生成
3颱共存！根據日本氣象廳資料，目前西北太平洋共有彩雲、諾洛及小熊3個颱風，由於距離遙遠，對台灣都沒有影響。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，第26號強颱彩雲在日本東南方海面，未來大致偏北轉北北東而行；另一熱帶低壓TD31在關島東方海面，先偏北再轉向偏東，上午發展成颱風小熊。此外，東太平洋的「颶風」NOLO，跨過換日線，變身為西北太平洋的颱風諾洛。
吳德榮說，西北太平洋同時有3個颱風活動，但對台皆無威脅。
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興稍早在臉書表示，彩雲颱風持續往日本東南方海面遠離，對日本天氣影響大幅減輕。TD31預估最快今天晚上就有機會增強為「小熊」颱風，未來路徑預期偏外海，對台灣天氣沒有影響。10月10日前後在菲律賓東方海面可能又有另一個颱風「薔琵」發展，後續需觀察是否會影響台灣。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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