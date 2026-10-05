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國旅平日補助新制上路 中秋連假奏效 7成9業者平日訂房出現成長

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
交通部觀光署推「國旅平日住宿獎助」措施，人力銀行調查顯示，業者表示確實有助提升平日住宿率。聯合報系資料照
交通部觀光署推「國旅平日住宿獎助」措施，人力銀行調查顯示，業者表示確實有助提升平日住宿率。聯合報系資料照

中秋暨教師節4天連假推升國旅熱度，根據交通部觀光署統計，全台旅宿訂房率高達67%，南部更衝破8成，國旅市場明顯回溫。政府持續推動「國旅平日住宿獎助」是否能成功帶動國內旅遊風氣？

1111人力銀行針對全台旅館、飯店及民宿進行「旅遊補助政策現況調查」發現，受訪業者平日住房率以三到五成最多，占47.6%，國旅平日補助措施推動後，合計七成九業者表示平日訂房「出現成長」。

1111人力銀行中秋節後針對旅館、飯店及民宿進行「旅遊補助政策現況調查」發現，有高達84.9%的業者「已參加」本次國旅補助，另有4.4%尚未參加但有意願、3.2%仍在評估，顯示整體參與度相當高；僅7.5%業者確定不參加。

進一步追問有參加國旅補助的業者，有66.1%表示參加補助後平日訂房量「略微增加」，12.4%表示「明顯增加」，合計78.5%有感受到平日訂房「出現成長」；另有21.5%則表示沒有增加。

又從參與國旅補助的誘因來看，以「增加平日住房率」60.5%居冠，其次為「刺激淡季住房需求」42.1%，再者是「吸引更多國內旅客」29.1%，另有19.3%希望藉此吸引首次入住的新客。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，從數據來看，短時間內國旅補助確實引發大量需求，唯要留意的是，全台業者面臨的經營挑戰，往往是週一至週四及旅遊淡季的住房率，因此，國旅補助若能將原本價格敏感、出遊意願低的旅客導入平日，就能發揮「補淡不補旺」的政策效果。

調查顯示，受訪業者平日住房率以三到五成最多，占47.6%；另有24.1%業者平日住房率不到三成，顯示不少旅宿業仍存在明顯的平日閒置空房，由於房間空置不僅影響住宿收入，也會連帶影響餐飲及周邊觀光消費。

觀察補助帶來的客群，以「親子家庭旅遊」39.7%最多，其次為商務型旅客30.1%、獨旅背包客27.9%、熟齡退休族26.7%、朋友同學閨密25.3%。

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