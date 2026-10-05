快訊

文湖線月台塞爆 北捷：列車偵測障礙物警訊有異

緊急到加油機追著升空！美軍突撤英國基地12架B-1轟炸機 原因曝光

蔡康永挺沈伯洋遭出征炎上！陸網友灌爆抖音 「3600萬微博全清空」

聽新聞
0:00 / 0:00

東北季風中午南下明起下探18度 賈新興：國慶連假迎風面短暫陣雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
東北季風今起增強，北部和東半部轉雨降溫。聯合報系資料照
東北季風今起增強，北部和東半部轉雨降溫。聯合報系資料照

北部和東半部要變天了，外套準備好。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，東北風預計今天中午前後南下，明天（6日）起北台灣民眾就會明顯感受到氣溫下降，6日至9日新竹、苗栗空曠處甚至下探18度。

此外，賈新興說，洋面上除了已移入的諾羅颱風，今晚TD31也有機會發展為「小熊」颱風，且10日左右還需觀察菲律賓東方的「薔琵」颱風生成的機率。

降溫時程，賈新興指出，偏強東北風今天中午前後抵達，北部和東半部轉雨降溫。昨天台北高溫有33、34度，今天只有約27度。明天（6日）起至9日降溫相當明顯，北台灣白天高溫降到26度上下。夜晚與清晨各地偏涼，約20至21度，新竹、苗栗沿海與空曠地區，清晨低溫有機會下探至18度左右。

至於高雄與南部地區白天高溫今明仍有30至32度，受冷空氣影響較小。7日至9日，白天高溫29至30左右。

熱帶系統方面，賈新興表示，彩雲颱風持續往日本東南方海面遠離，對日本天氣影響大幅減輕。TD31預估最快今天晚上就有機會增強為「小熊」颱風，未來路徑預期偏外海，對台灣天氣沒有影響。10月10日前後在菲律賓東方海面可能又有另一個颱風「薔琵」發展，後續需觀察是否會影響台灣。

周五起有3天雙十國慶假期，賈新興指出，國慶期間西半部大致為晴到多雲的穩定天氣，迎風面的基隆北海岸、宜蘭、花蓮以及午後山區有局部零星短暫陣雨，整體適合安排出遊。

至於日本部分，國慶期間九州南部水氣較多，特別是10-11日。賈新興指出，韓國方面，濟州島水氣偏多，釜山偶有短暫陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

國慶 東北季風 賈新興

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

秋涼來了！明後新一波東北季風增強降溫有感 北東白天26-28度

今北東變天下雨轉涼 快要有3颱 吳德榮揭路徑、影響

要變天了！吳德榮：北東明轉雨降溫 國慶連假天氣出爐

明起東北季風增強影響一整周 北台灣防大雨有感降溫、中南部溫差大　

相關新聞

今北東變天下雨轉涼 快要有3颱 吳德榮揭路徑、影響

東北季風增強，北部和東半部要變天轉雨降溫了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天東北季風增強，氣溫明顯下降，北台轉涼。

文湖線月台塞爆 北捷：列車偵測障礙物警訊有異

台北捷運文湖線今早發生列車異常狀況，影響到尖峰時間上班上學民眾通勤，不少民眾拍下擠在月台層的照片上傳網路，直呼即將遲到。北捷說，列車偵測到障礙物警訊，行控中心已派列車，班距調整當中。

通勤族注意！捷運文湖線異常 民眾塞月台

台北捷運文湖線今一早8時20分左右，發生列車異常狀況，影響到尖峰時間上班上學民眾通勤。民眾紛紛在社群平台貼出照片詢問原因，目前北捷尚未說明。

中聯油脂 兩度申請食用油復工遭拒

中聯油脂七月爆發致癌油重大食安事件，除遭重罰，衛福部要求該公司無限期停業。然上周中聯油脂於人力銀行招聘食品技師，月薪四萬一千元至四萬二千元。台中市衛生局表示，收到該廠製造飼料的復工申請，將派員實地查訪，再決定是否准其復工，至於食用油，兩度遞交復工申請，均被拒絕。

上班帶傘！4縣市大雨特報 恐一路下到明天

中央氣象署上午8時35分針對北北基及花蓮4縣市發布大雨特報，指出對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(5)日基隆北海岸、大台北山區及花蓮地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

東北季風中午南下明起下探18度 賈新興：國慶連假迎風面短暫陣雨

北部和東半部要變天了，外套準備好。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，東北風預計今天中午前後南下，明天（6日）起北台灣民眾就會明顯感受到氣溫下降，6日至9日新竹、苗栗空曠處甚至下探18度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。