東北季風中午南下明起下探18度 賈新興：國慶連假迎風面短暫陣雨

北部和東半部要變天了，外套準備好。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，東北風預計今天中午前後南下，明天（6日）起北台灣民眾就會明顯感受到氣溫下降，6日至9日新竹、苗栗空曠處甚至下探18度。

此外，賈新興說，洋面上除了已移入的諾羅颱風，今晚TD31也有機會發展為「小熊」颱風，且10日左右還需觀察菲律賓東方的「薔琵」颱風生成的機率。

降溫時程，賈新興指出，偏強東北風今天中午前後抵達，北部和東半部轉雨降溫。昨天台北高溫有33、34度，今天只有約27度。明天（6日）起至9日降溫相當明顯，北台灣白天高溫降到26度上下。夜晚與清晨各地偏涼，約20至21度，新竹、苗栗沿海與空曠地區，清晨低溫有機會下探至18度左右。

至於高雄與南部地區白天高溫今明仍有30至32度，受冷空氣影響較小。7日至9日，白天高溫29至30左右。

熱帶系統方面，賈新興表示，彩雲颱風持續往日本東南方海面遠離，對日本天氣影響大幅減輕。TD31預估最快今天晚上就有機會增強為「小熊」颱風，未來路徑預期偏外海，對台灣天氣沒有影響。10月10日前後在菲律賓東方海面可能又有另一個颱風「薔琵」發展，後續需觀察是否會影響台灣。

周五起有3天雙十國慶假期，賈新興指出，國慶期間西半部大致為晴到多雲的穩定天氣，迎風面的基隆北海岸、宜蘭、花蓮以及午後山區有局部零星短暫陣雨，整體適合安排出遊。

至於日本部分，國慶期間九州南部水氣較多，特別是10-11日。賈新興指出，韓國方面，濟州島水氣偏多，釜山偶有短暫陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。