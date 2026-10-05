雞蛋買回家別急著洗！一家三口吃炒蛋集體中毒 專家揭「越洗越危險」原因

中國遼寧省瀋陽市日前傳出一家三口吃完炒雞蛋後，陸續出現腹瀉、腹痛、發燒及嘔吐等症狀，全家緊急就醫。據陸媒報導，檢查發現他們食用的雞蛋含有沙門氏菌，而調查過程中發現，這家人在保存雞蛋前曾先用水清洗。專家提醒，雞蛋並非「洗得越乾淨越安全」，若清洗後保存方式不當，反而可能增加細菌入侵及變質風險。

根據陸媒報導，湖北省農業科學院研究員、水禽體系蛋品加工崗位科學家孫靜表示，雞蛋蛋殼表面其實布滿許多肉眼看不見的氣孔，母雞產蛋後，蛋殼表面會自然形成一層可溶於水的膠狀保護膜，就像雞蛋自帶的「防護衣」，不僅能阻擋外界細菌、黴菌侵入，也能減少雞蛋內部水分蒸發。

不過，若直接以水沖洗或長時間浸泡雞蛋，這層天然保護膜可能遭到破壞，使蛋殼上的氣孔失去屏障，增加沙門氏菌等微生物進入雞蛋的機會。即使洗完後立刻放入冰箱冷藏，也不能完全避免風險，保存時間過久仍可能加速變質。

雞蛋洗過別久放 孫靜：冷藏最好3天內吃完

孫靜提醒，如果雞蛋已經用水清洗，最好盡快烹調食用；若暫時吃不完需要冷藏，建議不要存放太久，並避免長時間置於室溫環境。由於蛋殼原本的保護層已受到影響，也應留意與冰箱內其他生鮮、熟食交叉污染的風險。

至於買回家的雞蛋表面有髒污該怎麼處理？孫靜建議，如果只有少量污漬，可先用乾布或乾紙巾輕輕擦掉，不必一買回家就整盒沖水清洗，等到準備下鍋前再清潔即可。若蛋殼上沾有大量糞污、血漬或明顯異常，選購時最好直接避開。

雞蛋怎麼放也有差 「大頭朝上」較適合保存

除了不要提早水洗，雞蛋在冰箱裡的擺放方向也有學問。 專家指出，雞蛋較大的一端通常有氣室，保存時可將「大頭朝上」，讓氣室維持在上方，減少蛋黃靠近蛋殼的機會，有助降低品質劣化。

此外，雞蛋也不適合直接冷凍，低溫冷凍可能改變蛋白、蛋黃質地，甚至造成蛋殼破裂。未清洗的雞蛋蛋殼表面也可能帶有微生物，因此建議使用原包裝或容器獨立冷藏，不要直接和即食食品、熟食混放。

至於保存期限，雖然低溫冷藏能延長雞蛋保存時間，但仍會受到雞蛋本身新鮮度、運送及儲存環境影響。若要兼顧風味與食用安全，買回家後仍應盡早吃完，若發現蛋殼破裂、有異味或內容物外觀異常，就不宜再食用。