快訊

排班嫌隙惹殺機！北市物流公司深夜濺血 男替兄出頭砍傷司機

洗衣機倒數幾分鐘卻等超久？專家揭為何預估不準、1步減少乾等

高教枷鎖／陽春麵薪水做諾獎夢 雙重棄守難留國際大師

聽新聞
0:00 / 0:00

大腸癌零症狀！男病人首照腸鏡揭晚期轉移肝臟 醫生分析右腸盲點

香港01／ 撰文：田中貴
大腸癌是全球華人社會中最常見且威脅極大的惡性腫瘤之一。 示意圖／ingimage
大腸癌是全球華人社會中最常見且威脅極大的惡性腫瘤之一。 示意圖／ingimage

身體無任何不適、每天排便順暢有規律，是否就代表腸道絕對健康？答案卻是未必！台灣肝膽腸胃科專科醫師傅家駒在臉書粉絲專頁分享個案，1名年約50歲男子平時飲食與排便習慣完全正常，腹部也未曾有過痛楚或腹脹等腸胃道症狀，純粹因為到了中年卻「一輩子沒做過大腸鏡」，遂抱著例行健康檢查的心情就醫，首次接受無痛大腸鏡檢查。

傅醫生卻在其升結腸末端（右側大腸）發現惡性腫瘤，腹部超聲波更驚見肝臟早已長滿大小不一的腫瘤，確診為大腸癌合併肝轉移。傅醫生隨即協助將患者第一時間轉診至林口長庚醫院接受跨團隊整合治療，希望病人早日康復。

傅醫生指出，臨床上「右側大腸癌」極難防範，大腸大致分為右側（盲腸、升結腸、橫結腸前段）與左側（降結腸、乙狀結腸、直腸）：

1. 左側大腸癌

由於腸腔較窄，而且靠近肛門，腫瘤生長容易導致大便形狀變細例如鉛筆狀、便秘與腹瀉交替出現、血便、便意不盡等顯眼警訊

2. 右側大腸癌

由於右側腸腔較為寬敞，糞便至此仍呈液態或半液態，腫瘤即使生長得相當龐大，也不容易造成腸道阻塞或明顯排便改變

香港電台健康資訊網站「點讚健康」指出，右側大腸癌多以「慢性微量失血」為主要表現，患者往往不會看到便血，反而是出現輕微貧血、臉色蒼白、容易喘或經常疲倦等非特異性症狀。若未及時做內視鏡檢查，腫瘤便會在體內默默滋長，直到發生遠端器官轉移或腸阻塞時，患者才恍然大悟，錯失黃金治療時機。

大腸癌是全球華人社會中最常見且威脅極大的惡性腫瘤之一。根據香港癌症網上資源中心最新統計數據，大腸癌高居香港常見癌症第三位及致命癌症第二位，單年新症達 5,467 宗，死亡人數高達 2,266 人；而在台灣，大腸癌亦長期盤踞癌症發生率與死亡率的前三名。

然而，大腸癌也是少數「可藉由預防大幅阻斷」的癌症。統計顯示，高達80%至95%的大腸癌都是由「腺瘤性瘜肉」歷經5至10年時間慢慢演變惡化而來，兩地公共衛生數據明確指出：第一期與第二期大腸癌的5年相對存活率分別高達95.7%與87.3%，一旦去到第四期，5年相對存活率會驟降至9.3%。

定期進行糞便潛血檢查（FIT）可降低約35%的大腸癌死亡率，而大腸鏡檢查更是診斷與治療的「黃金標準」，在檢查當下直接將尚未癌變的危險瘜肉切除，達到「即查即治」的防癌效果。

面對日益年輕化的大腸癌趨勢，《香港01》曾報導，以下5類人士屬於結直腸癌高危族群，應提高警惕：

1. 年過50歲，發病率自50歲起呈陡升趨勢

2. 飲食偏向高熱量、高脂肪、偏好紅肉與超加工食品，而且膳食纖維攝取不足者

3. 長期吸煙及規律飲酒者

4. 肥胖、缺乏運動、長期久坐者

5. 有大腸瘜肉病史或癌症家族史

延伸閱讀：

日本大腸癌發生率全球第5 專家示警3大危險因素：久坐風險也增加

鍾景輝逝世│患大腸癌淡出！香港常見致命癌症 出現6症狀要求醫

文章授權轉載自《香港01》

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

今北東變天下雨轉涼 快要有3颱 吳德榮揭路徑、影響

東北季風增強，北部和東半部要變天轉雨降溫了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天東北季風增強，氣溫明顯下降，北台轉涼。

文湖線月台塞爆 北捷：列車偵測障礙物警訊有異

台北捷運文湖線今早發生列車異常狀況，影響到尖峰時間上班上學民眾通勤，不少民眾拍下擠在月台層的照片上傳網路，直呼即將遲到。北捷說，列車偵測到障礙物警訊，行控中心已派列車，班距調整當中。

國家警報響！北北基大雷雨轟1小時 新北山區暴雨

中央氣象署上午9時44分針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至10時44分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，請慎防溪(河)水暴漲、低窪地區積水、低能見度。

雞蛋買回家別急著洗！一家三口吃炒蛋集體中毒 專家揭「越洗越危險」原因

瀋陽一家三口吃炒蛋後集體出現腹瀉、腹痛、發燒及嘔吐，雞蛋驗出沙門氏菌；專家提醒勿先水洗，洗過應冷藏，最好3天內吃完。

國旅平日補助新制上路 中秋連假奏效 7成9業者平日訂房出現成長

中秋暨教師節4天連假推升國旅熱度，根據交通部觀光署統計，全台旅宿訂房率高達67%，南部更衝破8成，國旅市場明顯回溫。政府持續推動「國旅平日住宿獎助」是否能成功帶動國內旅遊風氣？

上班帶傘！4縣市大雨特報 恐一路下到明天

中央氣象署上午8時35分針對北北基及花蓮4縣市發布大雨特報，指出對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(5)日基隆北海岸、大台北山區及花蓮地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。