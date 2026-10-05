東北季風long stay一整周 粉專：周三起低溫探1字頭

今起東北季風增強，氣象粉專「林老師氣象站」指出，根據中央氣象署今晨最新氣象資料顯示，本周天氣持續受東北季風影響，今天東北季風增強後，周二到周六都受東北季風影響。前期迎風面的台灣北部、東北部、宜蘭及花蓮地區不只氣溫明顯轉涼，降雨範圍也較上一波來的廣。

今天大台北及花蓮以北地區都有局部較大雨勢發生的機會。其它地區雲量稍增為多雲，午後南部地區及中部山區則會有局部短暫陣雨。本周中後期，周三起環境水氣減少，降雨情形逐日減緩。

溫度方面，「林老師氣象站」表示，周三到周五夜晚至清晨降溫最顯著，估計中部以北、東半部及金門、馬祖地區低溫下探20至22度（或以下），沿海、空曠及近山區的清晨低溫還會再更低一些，秋意愈來愈濃。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。